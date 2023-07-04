Усі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, повинні обмінюватися на гривню, якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені. Про це йдеться у повідомленні НБУ у фейсбуці.
НБУ скасував ознаки незначного зношення банкнот
НБУ заборонив банкам та небанківським обмінним пунктам:
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відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот;
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установлювати додаткову комісію чи обмеження на обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску.
Інкасо
«Лише значно зношені або пошкоджені приймаються на інкасо: коли банкнота вилучається з обігу та пересилається за кордон для обміну на нову», — нагадали в НБУ.
Джерело: Мінфін
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