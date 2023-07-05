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5 липня 2023, 16:39 Читать на русском

«єОселя»: з 1 серпня українці зможуть взяти кредит за програмою

З 1 серпня збільшується кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування єОселя. Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

З 1 серпня збільшується кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування єОселя.
Фото: dengi.ua

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Як придбати житло

«З 1 серпня запускаємо наступний етап державної програми єОселя і збільшуємо кількість українців, які можуть скористатись нею та придбати житло. Ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішні переселенці, що змушені були переїхати через війну в більш безпечні регіони, та люди, які не мають свого житла, можуть подати заявку через застосунок Дія на отримання іпотечного кредиту під 7%», — прокоментувала міністр економіки Юлія Свириденко.

Подати заявку на участь у програмі зможуть:

  • ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

  • інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім'ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім'ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

Читайте:Кабмін розширив програму пільгових іпотечних кредитів «єОселя» на всіх українців без власного житла

Умови кредитування

  • фіксована річна ставка у гривні — 7%;

  • перший внесок — від 20%;

  • термін кредитування — до 20 років;

  • придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.

У рамках єОселі допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту. Така модель роботи забезпечує захист прав позичальників єОселі при купівлі квартири на первинному ринку в об'єктах, що будуються. Акредитація забудовників банками у програмі буде доступна лише для тих забудовників, які обрали прозорі механізми фінансування будівництва.

В ухваленому рішенні Уряду також передбачаються наступні зміни до програми доступного іпотечного кредитування єОселя:

  • збільшено перелік територій, на які розповсюджується програма. Відтепер вона буде доступна на тих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей, які не перебувають в окупації та на яких не відбуваються активні бойові дії;

  • до категорії військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти іпотеку під 3% річних, додали детективів і старших детективів Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки;

  • для тих військових та силовиків, які внаслідок поранення під час бойових завдань, отримали І-II групу інвалідності та втратили свою посаду, зберігається право на компенсацію % ставки за рахунок держави до рівня 3% річних;

  • по моделях фінансування будівництва житла виключено «попередні» договори та договори, по яких не відбувається «реальний» перехід майнових прав до покупців.

Банки-партнери єОселі:

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
viicore
viicore
5 липня 2023, 16:57
#
Це чудово, але по відгукам навіть на 3% категорію грошей немає. Було подано кілька десят тисяч заявок і до кінця минулого року видали 784 кредити, потім була інфа за початок травня з цифрою 1017, нещодавно проскакувала інфа про один (перший) кредит на квартиру в будинку що будується викладачці в Києві. Тобто поширення програми на більшу кількість категорій значить що потенціал тих хто міг податись на 3% вже вичерпано? Зменшилась кількість запитів, а гроші як би є і можна вже обирати з кандидатів які підпадають під 7%?
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Qwerty1999
Qwerty1999
5 липня 2023, 17:40
#
Сотрудникам коммерческих структур эти кредиты «не светят»…
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Sobak0
Sobak0
5 липня 2023, 18:32
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Вже прозірли. До З Е було ще 5 таких же каденцій брехунів. Кого обирати, підскажете? За всю історію України не було порядної влади починаючи від Кравчука, який «знищив» Чорновола…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 липня 2023, 18:54
#
Где набрать порядочных, если с младых ногтей детей приучают к коррупции…
Украина — страна тотальной коррупции…

Ребёнок плохо учиться — родители повышают средний балл табеля
материальным вознаграждением учителям.
Хочется вне конкурса попасть в ВУЗ — вопрос решается конечно же за деньги.
В ВУЗе аналогичная ситуация — бездельничай и прогуливай пары, лишь бы
платил деньги за зачёты и экзамены.
Курсовые и дипломные работы можно купить готовые
или заказать через интернет оригинальные тексты.

А потом удивляемся, что выпускник ВУЗа не может разобраться
в простейших тарифах банка либо не способен понять текст договора.
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