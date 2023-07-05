«єОселя»: з 1 серпня українці зможуть взяти кредит за програмою

Як придбати житло

«З 1 серпня запускаємо наступний етап державної програми єОселя і збільшуємо кількість українців, які можуть скористатись нею та придбати житло. Ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішні переселенці, що змушені були переїхати через війну в більш безпечні регіони, та люди, які не мають свого житла, можуть подати заявку через застосунок Дія на отримання іпотечного кредиту під 7%», — прокоментувала міністр економіки Юлія Свириденко.

Подати заявку на участь у програмі зможуть:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім'ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім'ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

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Умови кредитування

фіксована річна ставка у гривні — 7%;

перший внесок — від 20%;

термін кредитування — до 20 років;

придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.

У рамках єОселі допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту. Така модель роботи забезпечує захист прав позичальників єОселі при купівлі квартири на первинному ринку в об'єктах, що будуються. Акредитація забудовників банками у програмі буде доступна лише для тих забудовників, які обрали прозорі механізми фінансування будівництва.

В ухваленому рішенні Уряду також передбачаються наступні зміни до програми доступного іпотечного кредитування єОселя:

збільшено перелік територій, на які розповсюджується програма. Відтепер вона буде доступна на тих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей, які не перебувають в окупації та на яких не відбуваються активні бойові дії;

до категорії військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти іпотеку під 3% річних, додали детективів і старших детективів Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки;

для тих військових та силовиків, які внаслідок поранення під час бойових завдань, отримали І-II групу інвалідності та втратили свою посаду, зберігається право на компенсацію % ставки за рахунок держави до рівня 3% річних;

по моделях фінансування будівництва житла виключено «попередні» договори та договори, по яких не відбувається «реальний» перехід майнових прав до покупців.

Банки-партнери єОселі: