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5 липня 2023, 8:36 Читать на русском

Ціни на АЗС: В Мінекономіки кажуть, що бензин та ДП подорожчають на 5-8 гривень за літр

Після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпального протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину — на 7−8 грн за літр. Про це міністр економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпального протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину — на 7−8 грн за літр.
Фото: bukoda.gov.ua

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Прогнози щодо цін на АЗС

«Ми бачимо і прогнозуємо разом із операторами АЗС, що до кінця липня зростання буде на 5 грн на дизпальне та 7−8 грн — на бензин», — сказала Свириденко.

Вона уточнила, що арифметично повернення на довоєнний рівень акцизів на моторне пальне та підвищення ПДВ на нього може призвести до зростання ціни дизпальне на суму до 8 грн за літр, бензину — до 11 грн за літр. Водночас накопичені запаси пального та відсутність дефіциту не повинні призвести до різкого зростання цін.

Читайте:АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпальне

«Ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни. Є кілька факторів — немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом, тому різких стрибків не буде. Багато чого, звичайно, залежить від цінової кон'юнктури у світі, але на сьогодні ми не очікуємо різких вагань», — додала очільниця Мінекономіки.

Повернення податків

Ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни. За минулі вихідні (30 червня-3 липня) середні роздрібні ціни в Україні зросли на 2−2,4 грн/л.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+45
Serhiozzi
Serhiozzi
5 липня 2023, 9:27
#
Що робити, коли стан забезпечення ЗСУ пальним сягає 20%? Як прискорити контрнаступ?

Держава:
«Потрібно підняти податки на пальне!»
+
0
youknow
youknow
5 липня 2023, 9:59
#
Як справи на росії брехло?
+
0
nikolapoltava
nikolapoltava
5 липня 2023, 9:48
#
Це вже перемога чи ні?
+
+15
TAN72
TAN72
5 липня 2023, 10:16
#
Толи ещё будет.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 липня 2023, 10:16
#
Первое и основное -Подорожает логистика и перевозки. А все остальное это ерунда! Вот только один вопрос — фантазируем, если бы курс был (условно 40) и не было курсовой разницы между курсом НБУ и комм курсом, то бюджет дополучил с акцизов, НДС пошлин минимум + 10% что в деньгах около 40 млрд гривен. Была бы такая ситуация с топливом и необходимостью возврата до довоенных норм?
Да, забыл и конечно подорожает топливный мазут.
+
0
BobKickass
BobKickass
5 липня 2023, 10:33
#
Подорожает логистика и перевозки

От і добре, бо зараз прямо на історичному дні вартість перевезення й логістика.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
5 липня 2023, 10:48
#
Ничего, лохторат снова схавает.
+
0
Roofil
Roofil
5 липня 2023, 12:08
#
Хужє нє будєть… а какая разніця…
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