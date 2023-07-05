Після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпального протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину — на 7−8 грн за літр. Про це міністр економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
Ціни на АЗС: В Мінекономіки кажуть, що бензин та ДП подорожчають на 5-8 гривень за літр
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Прогнози щодо цін на АЗС
«Ми бачимо і прогнозуємо разом із операторами АЗС, що до кінця липня зростання буде на 5 грн на дизпальне та 7−8 грн — на бензин», — сказала Свириденко.
Вона уточнила, що арифметично повернення на довоєнний рівень акцизів на моторне пальне та підвищення ПДВ на нього може призвести до зростання ціни дизпальне на суму до 8 грн за літр, бензину — до 11 грн за літр. Водночас накопичені запаси пального та відсутність дефіциту не повинні призвести до різкого зростання цін.
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«Ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни. Є кілька факторів — немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом, тому різких стрибків не буде. Багато чого, звичайно, залежить від цінової кон'юнктури у світі, але на сьогодні ми не очікуємо різких вагань», — додала очільниця Мінекономіки.
Повернення податків
Ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни. За минулі вихідні (30 червня-3 липня) середні роздрібні ціни в Україні зросли на 2−2,4 грн/л.
Коментарі - 8
Держава:
«Потрібно підняти податки на пальне!»
Да, забыл и конечно подорожает топливный мазут.
От і добре, бо зараз прямо на історичному дні вартість перевезення й логістика.