1 серпня набирають чинності нові податкові правила: кого перевірить ДПС у 2024 році

1 серпня набирає чинності закон, що вносить низку змін до Податкового кодексу, у тому числі щодо податкових перевірок. Кому із платників варто готуватися до приходу ДПС у 2024 році — The Page розповіла податкова консультантка Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Олександра Томашевська. «Мінфін» обрав головне.

Мораторій не для всіх: кому пощастило більше

Незважаючи на відновлення перевірок, податковим органам все ж заборонено перевіряти три категорії суб'єктів:

платників єдиного податку першої та другої груп; причому мораторій на перевірки діятиме до 1 серпня 2024 року,

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, офіційним місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія, територія активних бойових дій чи можливих бойових дій, — до моменту завершення тимчасової окупації, припинення активних бойових чи можливості бойових дій, або ж до державної реєстрації зміни місцезнаходження,

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, об'єкти оподаткування чи об'єкти, пов’язані з оподаткуванням, яких знаходяться на тимчасово окупованій території, території активних бойових дій чи можливих бойових дій — в частині проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням цих об'єктів — до моменту завершення тимчасової окупації, припинення активних бойових дій чи можливості бойових дій.

Дати завершення тимчасової окупації, завершення бойових дій та дати припинення можливості бойових дій визначаються Кабінетом міністрів України, відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Проте, є певні винятки. Зокрема, мораторій не розповсюджується на перевірки єдиноплатників першої та другої груп, якщо ці перевірки пов’язані з припиненням підприємницької діяльності, тобто якщо підприємець вирішив «ліквідуватися».

Також мораторій не діятиме у випадку, якщо платник податків із адресою реєстрації на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій вирішить почати процедуру реорганізації або ліквідації, або ж подасть на бюджетне відшкодування ПДВ, чи заявить значне від'ємне значення цього податку. В таких випадках податківці матимуть можливість провести позапланову перевірку.

Зверніть увагу, що для платників податків, яких заборонено перевіряти, зупиняється перебіг термінів зберігання документів та інформації для перевірок. Отже, згодом податкові органи зможуть перевірити документи за ці роки.

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Під прицілом: кого податкова точно перевірить

У 2023−2024 роках планові перевірки торкнуться виключно таких компаній чи підприємців:

які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції; які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес); які надають фінансові, платіжні послуги; інших платників, які, на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, мають один із таких ризиків:

рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;

рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;

дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість у понад 2 рази;

загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови, що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше;

нарахування та/або виплата податковим агентом — юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати за підприємствами відповідної галузі у відповідному регіоні.

Зверніть увагу, що план-графік перевірок на 2024 рік формуватиметься з урахуванням даних «позитивної динаміки» за результатами 9-місячного періоду 2023 року, тому переконайтеся, що звітність у вашій компанії виглядає гарно, зарплати у ваших працівників високі, і податку на прибуток ви сплатили не менше, ніж конкуренти. Інформацію про те, чи є ваша компанія у плані перевірок, можна буде знайти на офіційному сайті Державної податкової служби України.

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«Податковий аукціон»: хто програв, того перевірять

Якщо уважно придивитися до критеріїв тих, кого перевірятимуть, можна сказати, що підприємства беруть участь у податковому аукціоні: хто сплатить податків менше за усіх у своїй галузі — потрапить до плану перевірок. Але як дізнатися, чи відповідає рівень зарплат чи відсоток сплати податків середньому рівню у вашій галузі?

Така інформація не може бути таємною, у кабінеті платника податків є пункт, який дозволяє проаналізувати критерії податкових ризиків для вашої фірми. Щоправда, на сьогодні дані там застарілі, а відсотки ризиковості невідомо звідки взялися.

Тому, загальна рекомендація власникам бізнесу — бути готовими до можливої планової податкової перевірки. В усіх сенсах.