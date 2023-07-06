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6 липня 2023, 19:23 Читать на русском

Threads Цукерберга банить українців за пости про війну

6 липня 2023 року запустилась соціальна мережа-конкурент Twitter від Meta під назвою Threads. Українські користувачі уже зіткнулися з тим, що постити контент про війну та російську агресію у цій мережі треба обережно. Про це пише Ain.ua.

6 липня 2023 року запустилась соціальна мережа-конкурент Twitter від Meta під назвою Threads.

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Які правила роботи Threads

Загальні правила, які регулюють роботу Threads, розміщені у Instagram Help Center, що не дивно, враховуючи інтеграцію нової мережі з Instagram.

Так само не дивно, що типи забороненого у Threads контенту визначаються правилами, які вже давно працюють для Instagram: Instagram Community Guidelines.

Весь контент, який користувач завантажує до цієї мережі, має їм відповідати, зокрема, але не обмежуючись такими заборонами:

  • можна постити тільки відео або текст, які або належать користувачеві, або на які в нього є права;
  • не можна постити зображення оголеного тіла (зокрема, зображення сексу, геніталій та дупи);
  • можуть бути застосовані обмеження і на частково або повністю оголені фото дітей, які постять їхні ж батьки;
  • не можна спамити, влаштовувати гівевеї за лайки, коментарі або підписки;
  • не можна постити підтримку тероризму, організованої злочинності або групам, які когось ненавидять;
  • не можна постити загрози та «мову ненависті»: «Ніколи не ОК заохочувати насильство або атакувати когось, базуючись на їхній расі, етносі, національному походженні, статі, гендері, гендерній ідентичності, сексуальній орієнтації, релігії, інвалідності або хворобах» йдеться у правилах.

Скарги українських користувачів

Українські користувачі часто використовують соцмережі для того, щоб проводити інформаційні кампанії, розвінчувати російську пропаганду, повідомляти іноземну аудиторію про воєнні злочини росіян в Україні.

Тож тут (як і в інших мережах) доведеться бути обережніше у формулюваннях. адже алгоритми Threads (як і Instagram) не дадуть можливості українським користувачам обзивати росіян і бажати їм негараздів через таку дрібницю, як ракети або кулі, які росіяни посилають їм на голови.

Цікаво, що в якийсь момент Facebook майже дозволив українцям те, що за його стандартами вважається «мовою ненависті», але цей експеримент очевидно не вдався. До того, Facebook і Instagram-алгоритми блокували не лише «мову ненависті» стосовно росіян, а навіть фото їхніх військових злочинів або хештеги, які про ці злочини розповідають.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
6 липня 2023, 20:05
#
Що таке гівевей? І ці люди скаржаться що Зеленський закенселив дубляж, матка боска.
+
0
zig4free
zig4free
6 липня 2023, 21:57
#
С рашистким кораблем по пути
+
+15
zig4free
zig4free
6 липня 2023, 21:59
#
Меня Фейсбук банил за критику рекламы мошенников — реклама мошенников осталась — мой акк в бане.

Так что такое — *** фейсбук такой *** фейсбук — шушера тупо деньги рубят — плевать им на ваше мнение
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