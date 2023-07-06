Threads Цукерберга банить українців за пости про війну

6 липня 2023 року запустилась соціальна мережа-конкурент Twitter від Meta під назвою Threads. Українські користувачі уже зіткнулися з тим, що постити контент про війну та російську агресію у цій мережі треба обережно. Про це пише Ain.ua.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Які правила роботи Threads

Загальні правила, які регулюють роботу Threads, розміщені у Instagram Help Center, що не дивно, враховуючи інтеграцію нової мережі з Instagram.

Так само не дивно, що типи забороненого у Threads контенту визначаються правилами, які вже давно працюють для Instagram: Instagram Community Guidelines.

Весь контент, який користувач завантажує до цієї мережі, має їм відповідати, зокрема, але не обмежуючись такими заборонами:

можна постити тільки відео або текст, які або належать користувачеві, або на які в нього є права;

не можна постити зображення оголеного тіла (зокрема, зображення сексу, геніталій та дупи);

можуть бути застосовані обмеження і на частково або повністю оголені фото дітей, які постять їхні ж батьки;

не можна спамити, влаштовувати гівевеї за лайки, коментарі або підписки;

не можна постити підтримку тероризму, організованої злочинності або групам, які когось ненавидять;

не можна постити загрози та «мову ненависті»: «Ніколи не ОК заохочувати насильство або атакувати когось, базуючись на їхній расі, етносі, національному походженні, статі, гендері, гендерній ідентичності, сексуальній орієнтації, релігії, інвалідності або хворобах» йдеться у правилах.

Скарги українських користувачів

Українські користувачі часто використовують соцмережі для того, щоб проводити інформаційні кампанії, розвінчувати російську пропаганду, повідомляти іноземну аудиторію про воєнні злочини росіян в Україні.

Тож тут (як і в інших мережах) доведеться бути обережніше у формулюваннях. адже алгоритми Threads (як і Instagram) не дадуть можливості українським користувачам обзивати росіян і бажати їм негараздів через таку дрібницю, як ракети або кулі, які росіяни посилають їм на голови.

Цікаво, що в якийсь момент Facebook майже дозволив українцям те, що за його стандартами вважається «мовою ненависті», але цей експеримент очевидно не вдався. До того, Facebook і Instagram-алгоритми блокували не лише «мову ненависті» стосовно росіян, а навіть фото їхніх військових злочинів або хештеги, які про ці злочини розповідають.