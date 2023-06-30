Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні, 30 червня, підтримав нову редакцію законопроекту № 8401 про скасування 2% податку для ФОП. Про це повідомляє перший заступник податкового комітету
Профільний комітет ВР щойно підтримав нову редакцію законопроекту про скасування 2% податку для ФОП: що змінилося
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні, 30 червня, підтримав нову редакцію законопроекту № 8401 про скасування 2% податку для ФОП. Про це повідомляє перший заступник податкового комітету
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За його словами, нова редакція законопроекту містить важливе оновлення тексту щодо перевірок та реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Перевірки
У документальні планові перевірки можуть бути включені виключно платники податків, які здійснюють діяльність у сфері:
- виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;
- організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
- фінансових та платіжних послуг.
РРО
ФОПи звільняються від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року.
«Все інше залишається як було і норми набирають чинності з 1 серпня, включаючи скасування 2% ФОП», — зазначив Железняк.
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