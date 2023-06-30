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30 червня 2023, 11:28 Читать на русском

Профільний комітет ВР щойно підтримав нову редакцію законопроекту про скасування 2% податку для ФОП: що змінилося

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні, 30 червня, підтримав нову редакцію законопроекту № 8401 про скасування 2% податку для ФОП. Про це повідомляє перший заступник податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні, 30 червня, підтримав нову редакцію законопроекту № 8401 про скасування 2% податку для ФОП.
Фото: pixabay.com

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За його словами, нова редакція законопроекту містить важливе оновлення тексту щодо перевірок та реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Перевірки

У документальні планові перевірки можуть бути включені виключно платники податків, які здійснюють діяльність у сфері:

  • виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;
  • організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
  • фінансових та платіжних послуг.

РРО

ФОПи звільняються від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року.

«Все інше залишається як було і норми набирають чинності з 1 серпня, включаючи скасування 2% ФОП», — зазначив Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
zevs1
zevs1
30 червня 2023, 11:50
#
*** знают свое дело, всё у них идёт по плану, можно было вернуть с 2% на 5% остальное оставить как есть и не было бы такого позора для того же Зеленского.
+
+18
Bitcoin
Bitcoin
30 червня 2023, 12:10
#
Лживое государство. Было заявлено, что 2% остаётся до окончания военного положения. Жаль, что все остаётся по-старому. Тогда не обижайтесь на хитрых Граждан, которые вам не верят и не будут.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
30 червня 2023, 12:10
#
Корпорация «бюджетники» снова побеждает предпринимателей.
+
0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
30 червня 2023, 13:16
#
Другої нема, ярик *** х**ре. Глуши мотор!
+
0
Bitcoin
Bitcoin
30 червня 2023, 13:51
#
Игра в наперстки
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