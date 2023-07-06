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6 липня 2023, 10:57 Читать на русском

Лише 4% учасників програми єОселя вже придбали житло: кому та де найчастіше схвалюють пільгову іпотеку

Лише 4% громадян, які взяли участь у програмі єОселя, наразі отримали житло у кредит. Найбільшу кількість кредитів було видано у червні 2023 — 493 кредити на суму 722 млн грн. Це майже третина від загальної кількості виданих іпотек. Середня сума кредиту складає 1,37 млн грн. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Укрфінжитло.

Лише 4% громадян, які взяли участь у програмі єОселя, наразі отримали житло у кредит.

► Читайте сторінку «Мінфін» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки видано іпотеки

З жовтня 2022 по червень 2023 року включно за програмою єОселя було видано 1666 пільгових іпотек на загальну суму 2,28 млрд грн.

За час існування програми єОселя 43 939 громадян подали 139 846 заявок. Така кількість заявок пов'язана з тим, що одна людина може водночас подаватись у різні банки.

Станом на кінець червня банки схвалили більш ніж третину від усіх подань — 47 578. Пік припадає на червень — тоді банки схвалили 30% від загальної кількості виданих кредитів на суму 722 млн грн.

605 або 36% виданих пільгових іпотек припадають на військовослужбовців, трохи менше — на поліцейських (582 або 35%). Топ-3 замикають медичні працівники — на них припадає 10% від загальної кількості пільгових кредитів.

Читайте: «єОселя»: з 1 серпня українці зможуть взяти кредит за програмою

Де найчастіше видають іпотеку

38% від загальної кількості кредитів видано у Київській області та у Києві: 409 (24%) та 233 (14%) відповідно. До топу також потрапила Волинь — 119 кредитів або 7%.

Цікаво, що на іпотеку в єОселі подавались навіть бажаючі придбати житло у Криму — 10 заявок, по яким наразі не видано жодного кредиту.

Переважно, українці користуються програмою для придбання вторинного житла — 1127 або 68% від загальної кількості виданих кредитів пішло саме на «вторинку».

Майже третина — 32% або 536 кредитів — видано на придбання житла на первинному ринку. Найменше викупають права на ще не побудоване майно — наразі видано лише 3 кредити на придбання у забудовника.

Читайте: Кабмін розширив програму пільгових іпотечних кредитів «єОселя» на всіх українців без власного житла

Які банки видають

Кредити за програмою єОселя видають 5 банків: Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк, Скай та Глобус. Переважна більшість фінансування видана державними банками.

Так, більш ніж половина усіх пільгових іпотек — 923 або 55% — припадає на Ощадбанк, на другому місці — Укргазбанк з 376 виданими іпотеками (23%). Замикає трійцю Приватбанк — 334 кредити (20%). Приватні банки Скай та Глобус видали 30 та 3 кредити відповідно.

Джерело: Мінфін
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