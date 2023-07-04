Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким дозволив подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою «єОселя» всім українцям, які не мають власного житла. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Кабмін розширив програму пільгових іпотечних кредитів «єОселя» на всіх українців без власного житла
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Варто зазначити, що до цього програма діяла для військових, правоохоронців, вчителів, медиків та науковців.
Деталі
- Пільгова річна ставка буде 7% у гривні.
- Перший внесок — від 20%.
- Термін кредитування — до 20 років.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що до умов іпотечного кредитування, яке відбувається через ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія», внесено низку інших змін:
- виключено вимогу щодо необхідності реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі даних звітів про оцінку;
- уточнено визначення нерухомості, що розташована на території, де ведуться активні бойові дії, або на території, яка перебуває в тимчасовій окупації;
- надано право уповноваженим субʼєктам самостійно визначати обʼєкти будівництва, майнові права на житло в яких можуть бути предметом іпотеки, відповідно до власних внутрішніх нормативних документів.
«єОселя»
Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» працює з жовтня минулого року.
За цей час 948 українських родин отримали доступний кредит для придбання власного житла на загальну суму понад 1,2 млрд грн. Усі вони — представники критично важливих для держави професій: 782 військовослужбовці та силовики, 85 медиків, 71 педагог та 10 науковців.
Кредити цим категоріям населення надаються під 3% річних.
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Хто сьогодні найчастіше купує квартири
Учасники державної іпотечної програми єОселя.
Програма надає можливість придбати житло під 3% з першим внеском 20% від вартості квартири. Тобто, наприклад, люди, в яких умовно було 10−20 тис. доларів, зможуть купити квартири, які коштують 50−100 тис.
Сім'ї загиблих на війні військових
Рідні українських захисників, які віддали своє життя, захищаючи країну, часто вкладають отриману допомогу в нерухомість.
Військові
Як вважає Думбровська, якщо раніше однокімнатні квартири скуповували айтівці, зараз на цьому ринку активні військові, які вже мають певний капітал на власну оселю.
Інвестори
Закордонні інвестори розуміють, що в майбутньому Україна має значний потенціал. Вони купують об'єкти нерухомості, які в перспективі значно здорожчають.
Переселенці
Люди, які змушені були залишити свої домівки, де тривають активні бойові дії чи які розташовані в прифронтових населених пунктах, починають купувати житло на новому місці. Більшість розуміють, що краще виплачувати кредит за своє житло, ніж витрачати гроші на оренду.
На думку експертки, саме завдяки активності цих сегментів покупців «ціни повернулися на позначки довоєнних».