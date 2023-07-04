Кабмін розширив програму пільгових іпотечних кредитів «єОселя» на всіх українців без власного житла

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким дозволив подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою «єОселя» всім українцям, які не мають власного житла. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Варто зазначити, що до цього програма діяла для військових, правоохоронців, вчителів, медиків та науковців.

Деталі

Пільгова річна ставка буде 7% у гривні.

Перший внесок — від 20%.

Термін кредитування — до 20 років.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що до умов іпотечного кредитування, яке відбувається через ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія», внесено низку інших змін:

виключено вимогу щодо необхідності реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі даних звітів про оцінку;

уточнено визначення нерухомості, що розташована на території, де ведуться активні бойові дії, або на території, яка перебуває в тимчасовій окупації;

надано право уповноваженим субʼєктам самостійно визначати обʼєкти будівництва, майнові права на житло в яких можуть бути предметом іпотеки, відповідно до власних внутрішніх нормативних документів.

«єОселя»

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» працює з жовтня минулого року.

За цей час 948 українських родин отримали доступний кредит для придбання власного житла на загальну суму понад 1,2 млрд грн. Усі вони — представники критично важливих для держави професій: 782 військовослужбовці та силовики, 85 медиків, 71 педагог та 10 науковців.

Кредити цим категоріям населення надаються під 3% річних.