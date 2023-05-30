Рада підтримала страхування інвестицій від воєнних ризиків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

30 травня 2023, 8:34 Читать на русском

Рада підтримала страхування інвестицій від воєнних ризиків

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт N9015 щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт N9015 щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків.
Фото: ubn.news

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«За» законопроєкт проголосувало 252 народних депутати.

Про що йде мова у документі

Документ розроблено з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні в часи військових дій та післявоєнного відновлення.

Ініціатива передбачає підтримку економічної діяльності в Україні, посилення промислового (зокрема оборонно-промислового) сектору, а також створення нових робочих місць та наповнення бюджетів усіх рівнів коштами від сплати податків, що призведе до посилення сил оборони України.

Документ пропонує внести зміни до закону про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності та усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством (ЕКА), зокрема в умовах військових дій та повоєнного відновлення.

ЕКА займається, зокрема, страхуванням експортних кредитів для українських компаній.

Нагадаємо

За даними Мінекономіки, станом на 26 травня ЕКА вже підтримало товарний експорт на 1,24 млрд грн. Страхова відповідальність ЕКА при цьому становила 312 млн грн.

Загалом сума підтриманого експорту в рамках портфеля продуктів ЕКА становила 4,43 млрд грн. З яких 4,31 млрд грн — це сума експорту, підтриманого спільно з банками-партнерами.

Також експортери застрахували фінансові ризики зовнішньоекономічних договорів на суму 68,6 млн грн.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
MudraRada
MudraRada
30 травня 2023, 10:08
#
Дуже добре, що страхування нарешті буде доступне для українських бізнесів. Ніхто краще ніж ми, не попіклується про свою країну.
+
0
bonv
bonv
30 травня 2023, 10:28
#
Немає інвестицій? Інвест-няні не справились? Все для себе?
+
0
bonv
bonv
30 травня 2023, 11:46
#
Кожна гривня потенційно генерує чотири: Мінекономіки оцінило підтримку експортерів.
https://ubr.ua/uk/market-uk/trade-uk/kazhdaya-grivna-potentsial-no-generiruyet-chetyre-minekonomiki-otsenilo-podderzhku-eksporterov
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами