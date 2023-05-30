Рада підтримала страхування інвестицій від воєнних ризиків

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт N9015 щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев .

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«За» законопроєкт проголосувало 252 народних депутати.

Про що йде мова у документі

Документ розроблено з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні в часи військових дій та післявоєнного відновлення.

Ініціатива передбачає підтримку економічної діяльності в Україні, посилення промислового (зокрема оборонно-промислового) сектору, а також створення нових робочих місць та наповнення бюджетів усіх рівнів коштами від сплати податків, що призведе до посилення сил оборони України.

Документ пропонує внести зміни до закону про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності та усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством (ЕКА), зокрема в умовах військових дій та повоєнного відновлення.

ЕКА займається, зокрема, страхуванням експортних кредитів для українських компаній.

Нагадаємо

За даними Мінекономіки, станом на 26 травня ЕКА вже підтримало товарний експорт на 1,24 млрд грн. Страхова відповідальність ЕКА при цьому становила 312 млн грн.

Загалом сума підтриманого експорту в рамках портфеля продуктів ЕКА становила 4,43 млрд грн. З яких 4,31 млрд грн — це сума експорту, підтриманого спільно з банками-партнерами.

Також експортери застрахували фінансові ризики зовнішньоекономічних договорів на суму 68,6 млн грн.