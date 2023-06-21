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21 червня 2023, 8:33 Читать на русском

Скасування 2% податку і штрафи 25-50% для ФОПів: що сьогодні ухвалить ВР

Вже з 1 серпня спрощенці позбудуться можливості сплачувати 2-відсотковий податок. Це передбачено правками до законопроєкту № 8401, який парламент планує прийняти сьогодні, 21 червня. Які ще зміни чекають український бізнес, в телеграм-каналі написав перший заступник податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Скасування пільгової системи оподаткування зі ставкою єдиного податку 2% перенесено на 1 серпня.

Перевірки відновлять, але не для всіх

Відновлення перевірок тільки для тих, хто підпадає під ризики. Погоджено чіткі критерії ризиків з урахуванням воєнних змін, для плану-графіка проведення документальних планових перевірок:

  • рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;
  • рівень сплати ПДВ нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;
  • дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у 2 рази;
  • заробітна плата нарахована/виплачена податковим агентом менша середньої по регіону у відповідній галузі;
  • загальна сума витрат підприємницької діяльності 75% або більше загальнорічного оподатковуваного доходу, за умови, що сума задекларованого доходу становить 10 і більше млн гривень.

Такі критерії обраховуються за підсумками 2021 року.

Читайте також: Скасування пільгового 2% податку для ФОП: Що чекає на платників податків

Застосування РРО: малий бізнес почули

Щодо питання застосування РРО підтримали позицію малого торгівельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чеку та зменшення штрафів.

Винятки для прифронтових територій

Погодили редакцію щодо залишення мораторію для прифронтових територій.

Збережено можливість добровільної сплати єдиного податку та ЄСВ для платників 1−2 групи, що мали податкову адресу на територіях бойових дій.

Серед іншого, внесли норми щодо продовження термінів реєстрації волонтерів.

При переході з ЄП 2% надали право вибору

Перехід з ЄП 2% на інші податкові системи відбудеться 1 серпня 2023 року (раніше планувалося з 1 липня 2023 року, — ред.). Для платників податків погоджені чіткі перехідні правила для переходу зі сплати 2% ЄП на сплату інших податків. Можливо буде обрати будь-який режим при переході.

Читайте також: ФОПам повертають податок 5% і запроваджують штрафи: як це вплине на бізнес

Особливості застосування штрафних санкцій

Передбачено, що не застосовуються штрафи та пеня за несвоєчасне погашення податкового боргу у випадку, коли борг був самостійно погашений протягом 30 днів з дати отримання податкового повідомлення-рішення.

Передбачено чітку норму щодо неможливості штрафувати за РРО «заднім числом», з 01.01.2022 до 01.08.2023 р. Також передбачено подальше звільнення від фінансової відповідальності за порушення у сфері РРО (крім торгівлі підакцизними податками), якщо вони були вчинені на територіях, включених до Переліку Наказу Мінреінтеграції.

Для ФОП 2 та 3 груп — встановлення штрафів на рівні 25% і 50% з 1 серпня 2023 до 1 серпня 2025.

Автор:
Железняк Ярослав
перший заступник голови Комітету з фінансів, податкової та митної політики ВР Железняк Ярослав
Верховна Рада
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
21 червня 2023, 9:16
#
Як можна визначати середньогалузевий податок під час війни???
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0
bonv
bonv
21 червня 2023, 9:40
#
Кабінет міністрів 19 червня вирішив запровадити з 1 вересня 2023 року в Україні марки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби нового зразка з додатковим захисним голографічним елементом. Однак цю постанову було ухвалено без обговорення з громадськістю.
Європейська бізнес асоціація (EBA) вважає такий крок «непослідовним та неефективним», внаслідок якого зростуть витрати прозорого бізнесу замість того, аби посилилася боротьба з нелегальним ринком.
В EBA вказали на те, що виробників, імпортерів та продавців позбавили права висловити свою точку зору щодо доцільності ухвалення цієї постанови.
Зараз на розгляді Верховної Ради перебуває проект закону № 8287, ухвалений за основу в січні 2023 року Однак вчорашнє рішення Кабміну не співвідноситься зі стратегією врегулювання питання акцизних марок, викладеною в цьому законопроекті. Там передбачається введення графічного елемента електронної марки акцизного податку без голографічного захисту, та не з 2023 року.
Асоціація нагадала, що у 2020 році вже запроваджувалися марки акцизного податку нового зразка. Тоді влада не змогла забезпечити виготовлення, безкоштовний обмін та доставку продавцям марок нового зразка. Як результат, бізнес не зміг замінити близько 6,15 млн марок, що коштувало компаніям понад 1 млн грн.
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Ranet
Ranet
21 червня 2023, 9:43
#
Проверки для лузеров?! Типа, незачем заниматься бизнесом, если зарабатываешь менее 2,5 млн в год? Как это понять?
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0
dvded .
dvded .
21 червня 2023, 11:38
#
Для ФОП 2 та 3 груп — встановлення штрафів на рівні 25% і 50% з 1 серпня 2023 до 1 серпня 2025.

Штрафы за что, 50% от чего?
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