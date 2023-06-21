Скасування 2% податку і штрафи 25-50% для ФОПів: що сьогодні ухвалить ВР

Вже з 1 серпня спрощенці позбудуться можливості сплачувати 2-відсотковий податок. Це передбачено правками до законопроєкту № 8401, який парламент планує прийняти сьогодні, 21 червня. Які ще зміни чекають український бізнес, в телеграм-каналі написав перший заступник податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Перевірки відновлять, але не для всіх

Відновлення перевірок тільки для тих, хто підпадає під ризики. Погоджено чіткі критерії ризиків з урахуванням воєнних змін, для плану-графіка проведення документальних планових перевірок:

рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

рівень сплати ПДВ нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у 2 рази;

заробітна плата нарахована/виплачена податковим агентом менша середньої по регіону у відповідній галузі;

загальна сума витрат підприємницької діяльності 75% або більше загальнорічного оподатковуваного доходу, за умови, що сума задекларованого доходу становить 10 і більше млн гривень.

Такі критерії обраховуються за підсумками 2021 року.

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Застосування РРО: малий бізнес почули

Щодо питання застосування РРО підтримали позицію малого торгівельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чеку та зменшення штрафів.

Винятки для прифронтових територій

Погодили редакцію щодо залишення мораторію для прифронтових територій.

Збережено можливість добровільної сплати єдиного податку та ЄСВ для платників 1−2 групи, що мали податкову адресу на територіях бойових дій.

Серед іншого, внесли норми щодо продовження термінів реєстрації волонтерів.

При переході з ЄП 2% надали право вибору

Перехід з ЄП 2% на інші податкові системи відбудеться 1 серпня 2023 року (раніше планувалося з 1 липня 2023 року, — ред.). Для платників податків погоджені чіткі перехідні правила для переходу зі сплати 2% ЄП на сплату інших податків. Можливо буде обрати будь-який режим при переході.

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Особливості застосування штрафних санкцій

Передбачено, що не застосовуються штрафи та пеня за несвоєчасне погашення податкового боргу у випадку, коли борг був самостійно погашений протягом 30 днів з дати отримання податкового повідомлення-рішення.

Передбачено чітку норму щодо неможливості штрафувати за РРО «заднім числом», з 01.01.2022 до 01.08.2023 р . Також передбачено подальше звільнення від фінансової відповідальності за порушення у сфері РРО (крім торгівлі підакцизними податками), якщо вони були вчинені на територіях, включених до Переліку Наказу Мінреінтеграції.

Для ФОП 2 та 3 груп — встановлення штрафів на рівні 25% і 50% з 1 серпня 2023 до 1 серпня 2025.