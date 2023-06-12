Хоча Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2% з 1 липня, але його не буде. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник податкового комітету
Скасування пільгового 2% податку для ФОП відтермінували — Железняк
Хоча Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2% з 1 липня, але його не буде. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник податкового комітету
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Скасування податку не буде
За словами Железняка з 1 липня не буде скасування:
- «єдиного податку 2%»;
- пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи;
- відновлення проведення документальних перевірок;
- повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.
«Коли ухвалять відповідне рішення наразі невідомо, але точно не з 1 липня», зазначив Железняк.
Нагадаємо
7 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%.
Якби у червні законопроєкт проголосували у другому читанні та його підписав президент, то з 1 липня 2023 року для ФОП та юридичних осіб скасували можливість бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу.
Проєкт закону також передбачає ще кілька змін: зокрема, він повертає проведення документальних перевірок, відновлює штрафи за неправильно або невчасно сплачене ЄСВ, за неправильне використання РРО/ПРРО.
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Коментарі - 6
Поэтому известно только то, что с 1 июля отмена
очень и очень маловероятна…
Да уж — выживают, каждый как может…
В Харькове пшеном, кукурузной крупой
и сечкой уже год как кормят голубей,
потому что в квартирах закончилось
место для хранения бесплатно раздаваемых
продуктов питания.
В школьных столовых кормят обедами
всех желающих поесть на халяву.
Бомжи вместо еды на мусорках собирают
выкинутую б/у одежду, ведь на дармовой еде
народ нереально располнел и уже не влазит
в свои размеры двухлетней давности.
Части гражданского населения грозит катастрофический
набор веса и как следствие увеличение сердечно-сосудистых
заболеваний.
Кстати, предложите свою кандидатуру на любую выборную
должность — уверен, что форум Минфина проголосует
за вас единогласно, если конечно пообещаете не воровать
бюджетные средства и не декларировать подарки от
мамы или бабушки на миллионы гривен…
95 к рулит,
Я не любитель Зеленского, но во время войны он принял единственный нормальный закон о защите оставшихся предпринимателей в Украине и тот правительство с депутатами решили отметить прикрываясь требованиями МВФ которые ничего подобного не выдвигали