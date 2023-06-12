Скасування пільгового 2% податку для ФОП відтермінували — Железняк

Хоча Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2% з 1 липня, але його не буде. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

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Скасування податку не буде

За словами Железняка з 1 липня не буде скасування:

«єдиного податку 2%»;

пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи;

відновлення проведення документальних перевірок;

повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.

«Коли ухвалять відповідне рішення наразі невідомо, але точно не з 1 липня», зазначив Железняк.

Нагадаємо

7 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%.

Якби у червні законопроєкт проголосували у другому читанні та його підписав президент, то з 1 липня 2023 року для ФОП та юридичних осіб скасували можливість бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу.

Проєкт закону також передбачає ще кілька змін: зокрема, він повертає проведення документальних перевірок, відновлює штрафи за неправильно або невчасно сплачене ЄСВ, за неправильне використання РРО/ПРРО.