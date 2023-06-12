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12 червня 2023, 11:32 Читать на русском

Скасування пільгового 2% податку для ФОП відтермінували — Железняк

Хоча Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2% з 1 липня, але його не буде. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Хоча Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2% з 1 липня, але його не буде.

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Скасування податку не буде

За словами Железняка з 1 липня не буде скасування:

  • «єдиного податку 2%»;
  • пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи;
  • відновлення проведення документальних перевірок;
  • повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.

«Коли ухвалять відповідне рішення наразі невідомо, але точно не з 1 липня», зазначив Железняк.

Нагадаємо

7 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%.

Якби у червні законопроєкт проголосували у другому читанні та його підписав президент, то з 1 липня 2023 року для ФОП та юридичних осіб скасували можливість бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу.

Проєкт закону також передбачає ще кілька змін: зокрема, він повертає проведення документальних перевірок, відновлює штрафи за неправильно або невчасно сплачене ЄСВ, за неправильне використання РРО/ПРРО.

🕵️Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 червня 2023, 11:41
#
Перенесли на дату, яка слідує через пів року після завершення військового стану, як обіцяв резидент чи на 1.08.?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 червня 2023, 11:50
#
Во втором чтении законопроект ещё не проголосовали.

Поэтому известно только то, что с 1 июля отмена
очень и очень маловероятна…
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0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
12 червня 2023, 11:50
#
Настільки безграмотні, безкорисні ідіоти що вже репресії свої не в стані проводити
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 червня 2023, 12:49
#
Zevs1

Да уж — выживают, каждый как может…

В Харькове пшеном, кукурузной крупой
и сечкой уже год как кормят голубей,
потому что в квартирах закончилось
место для хранения бесплатно раздаваемых
продуктов питания.

В школьных столовых кормят обедами
всех желающих поесть на халяву.
Бомжи вместо еды на мусорках собирают
выкинутую б/у одежду, ведь на дармовой еде
народ нереально располнел и уже не влазит
в свои размеры двухлетней давности.

Части гражданского населения грозит катастрофический
набор веса и как следствие увеличение сердечно-сосудистых
заболеваний.

Кстати, предложите свою кандидатуру на любую выборную
должность — уверен, что форум Минфина проголосует
за вас единогласно, если конечно пообещаете не воровать
бюджетные средства и не декларировать подарки от
мамы или бабушки на миллионы гривен…
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0
zevs1
zevs1
12 червня 2023, 13:51
#
Qwerty 1999

95 к рулит,
Я не любитель Зеленского, но во время войны он принял единственный нормальный закон о защите оставшихся предпринимателей в Украине и тот правительство с депутатами решили отметить прикрываясь требованиями МВФ которые ничего подобного не выдвигали
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 червня 2023, 12:31
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В общем сыновья дона кучмы ахметов и пинчук решили,что «нэ на часи»)))) понравилось банчить во время войны
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