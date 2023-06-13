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13 червня 2023, 17:20 Читать на русском

Як Ірландія стала економічним тигром: 3 уроки для України

Економічний ривок Ірландії, яку назвали Кельтським тигром, — яскравий приклад для України, як досягти розвитку у зрілій Європі. Завдяки чому одна з найбідніших країн Європи змогла змінитись, розповів співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Економічний ривок Ірландії, яку назвали Кельтським тигром, — яскравий приклад для України, як досягти розвитку у зрілій Європі.

Ключові факти

1. Кельтський Тигр — це термін, який використовувався для опису Ірландії у період із середини 1990-х до кінця 2000-х років, коли країна зазнала швидкого економічного зростання.

2. Понад два століття Ірландія була однією з найбідніших країн Європи.

3. До 1973 року Ірландія була переважно сільськогосподарською економікою з населенням трохи менше 3 мільйонів осіб. Країна значною мірою залежала від торгівлі з Великобританією.

4. Однак, у 1990-х роках вона продемонструвала вражаючі темпи економічного зростання. У 1973 році валовий внутрішній продукт (ВВП) країни склав $7,4 млрд. У 2021 році ВВП Ірландії склав $504,2 млрд.

Причини економічного зростання

Реформи розпочалися у 1987 році, коли було підписано «Програмну угоду» між урядом, роботодавцями та профспілками.

Історик Роберт Фостер стверджує, що причиною зростання економіки були:

  • низькі податки (корпоративний податок 12%), що залучило безліч міжнародних компаній, особливо зі сфери високих технологій та фармацевтики;
  • сприятлива для бізнесу політика регулювання;
  • молода, технічно підкована робоча сила.

Ірландія зробила великий акцент на освіту та дослідження, що дозволило країні мати одну з найосвіченіших робочих сил у світі.

Вона є унікальною серед країн ЄС, оскільки виділяє до 35% своїх структурних фондів на інвестиції в людські ресурси, порівнюючи із середнім показником близько 25%.

Для багатьох транснаціональних корпорацій рішення про ведення бізнесу в Ірландії стало ще легшим завдяки щедрим стимулам із боку Управління промислового розвитку.

Крім того, членство в Європейському Союзі було корисним, оскільки дало країні вигідний доступ до ринків, які раніше були доступними лише через Сполучене Королівство, і влило величезні субсидії та інвестиційний капітал до ірландської економіки.

Також, Ірландія різко скоротила держвитрати у 1987 році:

  • витрати на охорону здоров'я були урізані на 6%;
  • на освіту — на 7%;
  • асигнування на сільське господарство — на 18%;
  • на дорожнє та житлове будівництво — на 11%;
  • оборонні витрати — на 7%.

Надалі уряд проводив жорстку бюджетну політику, зберігаючи низькі держвитрати. На 2019 рік в Ірландії залишалися найнижчі державні витрати в ЄС (як частка ВВП).

У період із 1973 до 2018 року Ірландія отримала понад 40 мільярдів євро з фондів ЄС.

Ці гроші були поділені між великими інфраструктурними проєктами, соціальними фондами, ініціативами зі створення робочих місць та іншими заходами, і послужили зміні ірландської економіки, а в результаті, країни загалом.

Трансфертні платежі від членів Європейського Союзу, таких як Німеччина і Франція, досягали 4% валового національного продукту Ірландії.

У 1990-х роках надання субсидій та інвестиційного капіталу ірландськими державними організаціями (такими як IDA Ireland) спонукало відомі компанії, такі як Dell, Intel та Microsoft, оселитися в Ірландії. Ці компанії були залучені до Ірландії через її членство в ЄС, відносно низьку заробітну плату, державні субсидії та низькі податкові ставки.

У липні 2003 року уряд заснував Науковий фонд Ірландії на законодавчій основі для сприяння освіті висококваліфікованих фахівців, особливо в галузі біотехнологій, інформаційних та комунікаційних технологій, з додатковою метою інвестувати в наукові ініціативи, спрямовані на розширення знань Ірландії.

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Результати реформ

Економіка Ірландії зростала в середньому на 9,4% у період із 1995 до 2000 року, і продовжувала зростати в середньому на 5,9% протягом наступного десятиліття — до 2008 року.

Що перевищило як світові показники (3,2 %), так і показники швидкозростаючих азіатських країн (4,3 %).

Безробіття впало з 18% наприкінці 1980-х років до 4,5% до кінця 2007 року, а середня заробітна плата в промисловості зростала одними з найвищих темпів у Європі. Інфляція підскочила до 5% на рік до кінця періоду «Тигра», внаслідок чого ціни в Ірландії підвищилися до цін у країнах Північної Європи, хоча ставки заробітної плати приблизно такі самі, як у Великій Британії. Державний борг залишався постійним під час буму, але співвідношення ВВП до боргу зросло через різке зростання ВВП.

Нове багатство призвело до великих інвестицій у модернізацію ірландської інфраструктури та міст.

Національний план розвитку призвів до поліпшення доріг, і були розроблені нові транспортні послуги — такі як: лінії легкорейкового транспорту Луас, тунель Дублінського порту та розширення приміської залізниці Корка.

На сьогодні, згідно з останнім переписом, чисельність населення становить близько 5,1 млн осіб. ВВП на душу населення $100 тис; для порівняння: у Великій Британії — $46 тис.

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Які висновки можна зробити для України

1. Навіть коли живеш сотні років, можна зробити найкрутіший економічний ривок. Усі обмеження лише у нашій голові.

2. Ключові інструменти (за класикою):

  • Капітал (залучення інвестицій, субсидій ЄС, стимули для бізнесу);
  • Людський капітал (нова система освіти, інвестиції у розвиток технічних фахівців, які створюють інновації);
  • Технології (залучення технологічних компаній, субсидування R&D, підтримка науки).

При цьому так само:

  • Скорочення держвитрат;
  • Міграційна політика із залучення талантів;
  • Низькі податки та ефективна податкова система;
  • Доступ на ринки ЄС та активна торгова дипломатія.

Що тут унікального? — Нічого! Хто хоче — шукає можливості, хто не хоче… знаходить виправдання (у тому числі, в меморандумі з МВФ).

Джерело: Мінфін
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