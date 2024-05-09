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9 травня 2024, 13:54

Укренерго ввечері знову обмежить постачання електроенергії для бізнесу по всій Україні

Ввечері, 9 травня, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

Ввечері, 9 травня, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Фото:depositphotos

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Обмеження постачання електроенергії

Як зазначили в Укренерго, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів.

«В енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій. Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ, в інші години нестача електроенергії є значною», — йдеться у повідомленні.

Читайте: Україна залучає аварійну допомогу з енергосистем ЄС

Для уникнення відключень побутових споживачів «Укренерго» застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.

Нагадаємо

У середу, 8 травня, у години ранкового піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

В ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Київській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.

Пошкоджень зазнали об'єкти генерації. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об'єктів Укренерго в центральному регіоні.

Джерело: Мінфін
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