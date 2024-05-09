Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
9 травня 2024, 14:51
Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця воєнного стану
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Відповідну поправку до законопроєкту № 10168−2 підтримали 232 народні депутати.
Нагадаємо
1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Разом з декларацією про доходи фізичні особи мали подати звіт про контрольовані іноземні компанії.
У випадку неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 000 грн, а за порушення строків його подання — до 151 000 грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
А для ухилянтів добавили. От такі вони нардепи — за людей турбуються!