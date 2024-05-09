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9 травня 2024, 14:51

Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця воєнного стану

Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану.

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Відповідну поправку до законопроєкту № 10168−2 підтримали 232 народні депутати.

Нагадаємо

1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Разом з декларацією про доходи фізичні особи мали подати звіт про контрольовані іноземні компанії.

У випадку неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 000 грн, а за порушення строків його подання — до 151 000 грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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AleksandrBank
AleksandrBank
9 травня 2024, 15:00
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«У випадку неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 000 грн, а за порушення строків його подання — до 151 000 грн.» — для себе відмінили штрафи.

А для ухилянтів добавили. От такі вони нардепи — за людей турбуються!
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