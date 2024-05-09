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9 травня 2024, 15:34

Центральний банк Туреччини підвищив прогноз інфляції до 38%

Центральний банк Туреччини підвищив прогноз інфляції до 38% з 36% на кінець цього року. Голова Нацбанку Фатіх Карахан заявив про готовність до подальшого посилення монетарної політики, якщо це буде потрібно.Про це пише ЕП з посиланням на Bloomberg.

Центральний банк Туреччини підвищив прогноз інфляції до 38% з 36% на кінець цього року.
Фото:depositphotos

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Що буде із інфляцією

Центробанк підвищив прогноз інфляції на кінець року і дав зрозуміти, що готовий до подальшого посилення монетарної політики в разі необхідності, оскільки зростання цін наближається до піку в 75%.

Виступаючи на щоквартальній презентації в Анкарі в четвер, голова центрального банку Фатіх Карахан заявив, що тепер центральний банк прогнозує інфляцію на кінець 2024 року на рівні 38%, порівняно з попереднім прогнозом у 36%, і залишив оцінку на наступний рік на рівні 14%.

Читайте: Інфляція в Туреччині оновила максимум із листопада 2022 року

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Карахан повторив, що центральний банк зробить «все можливе» для боротьби з інфляцією, і пояснив зміну прогнозу сильнішим внутрішнім попитом, ніж очікувалося.

Навіть з урахуванням перегляду, прогноз є більш оптимістичним, ніж думки всіх аналітиків, крім одного, опитаних агентством Bloomberg. Центральний банк залишив верхню межу свого прогнозного діапазону без змін на рівні 42%.

Джерело: Мінфін
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