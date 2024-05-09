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9 травня 2024, 18:27

Справа про замовне вбивство: Коломойському обрали запобіжний захід без права на заставу

Печерський райсуд Києва 9 травня обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка. За рішенням суду олігарх перебуватиме під вартою до 7 липня без права на заставу. Про це повідомляє «Суспільне».

Печерський райсуд Києва 9 травня обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка.
Фото: dynamo.kiev.ua

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Слідство вважає Коломойського причетним до організації замаху на вбивство юриста понад двадцятирічної давнини. При цьому бізнесмен з вересня 2023 року перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 8 травня, Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

За даними слідства, бізнесмен із помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Для цього він залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

У серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства.

2 вересня 2023 року СБУ, БЕП та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав нову підозру за трьома статтями — у справі про заволодіння 5,8 млрд грн. Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3 млрд 891 млн грн.

7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень Приватбанку.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після оголошення підозри Ігорю Коломойському вжили заходи щодо арешту його активів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
9 травня 2024, 18:33
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Очевидный политический заказ — пробило дно…
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