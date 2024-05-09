Рада врегулювала оформлення паспортів за кордоном

Верховна Рада закріпила на законодавчому рівні можливість оформлення паспорта за кордоном через держпідприємство «Документ». Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За ухвалення відповідного законопроєкту № 11017 за основу та в цілому проголосували 236 депутатів.

Закон закріплює можливість одночасно оформити (зокрема замість втраченого або викраденого), обміняти паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон.

Крім цього, встановлюється безстроковий термін дії паспорта громадянина України у формі картки для осіб, які досягли 65 років.

Передбачено, що термінове оформлення та обмін паспорта здійснюється до 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (раніше було до 10 робочих днів).

Також документ усуває основні неузгодженості у законодавстві, пов’язані із зниженням віку (з 16 до 14 років) для оформлення паспорта громадянина України та із оформленням і видачею паспорта для виїзду за кордон особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.