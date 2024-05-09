Укрпошта попередила українців про шахраїв

Українців попередили, що останнім часом активізувалися розсилки оманливих повідомлень від імені Укрпошти. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Шахраї відправляють повідомлення на кшталт «посилка на складі, але не може бути доставлена через неповну адресу» з проханням вказати дані за лінком, що схожий на сайт Укрпошти.

У компанії нагадали, що єдине правильне посилання на офіційний сайт Укрпошти — www.ukrposhta.ua.

Якщо Укрпошта просить надати інформацію, якої бракує для прискорення розмитнення міжнародних відправлень та мінімізації затримок, то лише через офіційні канали:

Viber: Ukrposhta;

SMS: Ukrposhta;

e-mail: customsdata@ukrposhta.ua (з посиланням на https://www.ukrposhta.ua/ua/ccs).

«Не дайте себе ошукати! Не переходьте, будь ласка, за сумнівними лінками», — наголосили в компанії.