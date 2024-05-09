Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану в Україні та загальної мобілізації до 11 серпня 2024 року. Про це указано на сторінці Верховної ради.

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Зеленський підписав закон № 11234 про продовження воєнного стану, а також закон № 11235 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Мобілізацію та воєнний стан продовжили на 90 днів — до 11 серпня 2024 року. Це вже 11 раз, коли мобілізацію і воєнний стан продовжують від початку повномасштабної війни в Україні.

Воєнний стан та мобілізація

Воєнний стан в Україні введено з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією рф.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Нагадаємо

16 квітня Зеленський підписав законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Закон набуде чинності через місяць після підписання президентом.