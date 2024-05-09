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9 травня 2024, 18:06

ДБР повідомило нову підозру Жеваго у справі виведення 519 мільйонів з банку «Фінанси та Кредит»

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило нову підозру колишньому акціонеру банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго, а також ексголові правління банку та його двом заступникам. Підозри оголосили у справі виведення з банку 519 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило нову підозру колишньому акціонеру банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго, а також ексголові правління банку та його двом заступникам.
Фото: latifundist.com

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Встановлено, що Жеваго у травні 2007 року — жовтні 2010 року сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління банку «Фінанси та Кредит» та інші наближені до нього особи.

Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в банку «Фінанси та Кредит», що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха.

Заради приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010−2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком.

Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави.

Таким чином учасники групи вивели з банку 519 млн грн, які надалі були легалізовані учасниками схеми.

Загальні збитки банку «Фінанси та Кредит» внаслідок кредитування компанії Жеваго склали 1,4 млрд грн.

ДБР повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Колишній голова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинні організації, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо

Раніше ДБР повідомило про підозру Жеваго та низці керівників банку за іншим фактом — організації розтрати $113 млн фінансової установи.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості.

Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн грн, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об'єктів нерухомості - оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі м2.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
9 травня 2024, 19:57
#
ДБР — это коррупционая схема…
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