«Чорний» експорт зерна: Рада ухвалила закон про боротьбу

Верховна Рада ухвалили закони зі змінами до Податкового та Митного кодексу, метою яких є боротьба з «чорним» експортом зерна та неповерненням валютної виручки.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«За"законопроєкт № 10168−2 проголосувало 236 народних депутатів, а «за» законопроєкт № 10169−2 — 235 депутатів.

Що передбачають законопроєкти

Законопроєкти передбачають зміну режиму експортного забезпечення.

Зараз експортер звільняється від обов'язку реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (ПН/РК) за двох умов:

якщо сукупна митна вартість агропродукції за місяць не перевищує третини вартості експорту аналогічних товарів за останні пів року, за які повернуто валютну виручку;

якщо не встановлено порушення таким експортером вимог валютного законодавства протягом попередніх 12 місяців.

Читайте: НБУ посилить контроль за поверненням валютного виторгу експортерами — Пишний

Як пише «Ліга», натомість депутати вирішили запровадити новий механізм, який передбачає реєстрацію податкових накладних за операціями з експорту агропродукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, ріпак, насіння соняшнику, олія, макуха тощо) виключно платниками ПДВ. Тобто неплатник не зможе вивезти агропродукцію.

Перед другим читання до законопроєкту вирішили додати заборону на експорт за договорами, в яких контракті ціни нижчі мінімально допустимих.

Ще одна поправка передбачала встановлення 14%-ої ставки ПДВ для агроекспорту, але проти неї виступили аграрні асоціації. За словами депутата Ярослава Железняка, під час розгляду в залі цю правку відхилили.

Європейська бізнес-асоціація, одна з найвпливовіших лобістських організацій в Україні, незадовго до розгляду цих законопроєктів попередила, що їхнім наслідком може стати ручний режим регулювання агроекспорту.

В асоціації бояться, що податкова може отримати повноваження блокувати експорт, визнаючи реальні торговельні операції фіктивними.