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9 травня 2024, 14:15

США обігнали Китай і стали головним торговельним партнером Німеччини — Reuters

Сполучені Штати Америки випередили Китай як найважливішого торговельного партнера Німеччини в першому кварталі цього року, згідно з підрахунками Reuters на основі офіційних даних німецького статистичного управління.

Сполучені Штати Америки випередили Китай як найважливішого торговельного партнера Німеччини в першому кварталі цього року, згідно з підрахунками Reuters на основі офіційних даних німецького статистичного управління.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниТоргівля Німеччини зі США (експорт та імпорт разом) склала 63 млрд євро із січня по березень, тоді як показник Китаю становив трохи менше ніж 60 млрд євро.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Торгівля Німеччини зі США (експорт та імпорт разом) склала 63 млрд євро із січня по березень, тоді як показник Китаю становив трохи менше ніж 60 млрд євро.

У 2023 році Китай восьмий рік поспіль був головним торговим партнером Німеччини з обсягом 253 млрд євро, хоча цей показник лише на кілька сотень мільйонів випереджав США.

«Німецький експорт до США зараз ще більше зріс завдяки міцній тамтешній економіці, тоді як експорт до Китаю, так і імпорт з Китаю впали», — сказав економіст Commerzbank Вінсент Стамер, пояснюючи зміни в першому кварталі.

За його словами, серед причини цього є те, що Китай все частіше сам виробляє складніші товари, які раніше імпортував з Німеччини.

Крім того, німецькі компанії все більше виробляють товарів на місці, і не експортують товари з Німеччини до Китаю.

Імпорт та експорт

У першому кварталі 2024 року німецький імпорт товарів з Китаю впав майже на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Експорт товарів до Китаю впав трохи більше ніж на 1%, сказав Юрген Маттес з німецького економічного інституту IW.

Наразі на США припадає близько 10% експорту німецьких товарів. Частка Китаю впала до менше ніж 6%.

Джерело: Мінфін
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