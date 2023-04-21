Майк Новограц: як професійний борець став володарем Галактики та двічі мільярдером

Шлях, який пройшов Майк Новоґрац у інвестиціях, можна порівняти з розвитком самого крипторинку — настільки помітними були їхні злети та відчутними падіння. Тому не дивно, що колишній торговець цінними паперами, зрештою, дійшов до крипти і навіть створив одну з найбільших компаній у секторі. «Мінфін» розповідає історію мільярдера, який все ще чекає, коли біткоїн подорожчає до $1 млн.

Майк Новоґрац називає себе Форестом Гампом у світі криптовалют, оскільки в якийсь момент йому просто пощастило опинитись у потрібний момент у потрібному місці.

Свій перший біткоїн він придбав ще у 2013 році, коли ціна за одну монету становила $95. Тоді ж він почав інвестувати ще в одну перспективну криптовалюту — ефіріум, вартістю лише $0,99.

На той час Новоґрац вже мав величезний досвід інвестицій і був партнером в одному з найбільших американських гедж-фондів — Fortress Macro. Ба більше, деякий час він навіть входив до списку найбагатших людей світу зі статками близько $2,5 млрд. Однак, статус мільярдера інвестор втратив ще під час кризи 2008 року, а з гедж-фонду його звільнили за професійні промахи у 2015 році. Тому крипторинок став для колишнього мільярдера шансом повернутись до «великої гри».

Яким було повернення

Звільнили Новоґраца, на щастя, зі значною компенсацією, якої цілком вистачило на створення власної інвестиційної компанії — Galaxy Digital Holdings. Вона почала купувати як безпосередньо криптовалюту, так і вкладала гроші в різноманітні проєкти на ринку.

Серед компаній, в які вона інвестувала, — кредитна платформа BlockFi, майнінгова компанія Bitfury Group, криптовалютний банк BitGo, а також ціла низка ігрових проєктів.

Як пояснював Новоґрац, його метою було створити щось на кшталт Goldman Sachs криптовалютного світу. Компанію, яка працюватиме з поважними інституційними інвесторами та стане мостом до незвичних активів.

Хоча Galaxy Digital стала публічною компанією, Новоґрац залишив за собою 65% її акцій. Крипторинок дозволив йому повернутись до клубу мільярдерів. На піках капіталізація компанії сягала майже $10 млрд. Щоправда, криптозима та деякі невдалі інвестиції призвели до того, що зараз вона коштує $1,3 млрд, а частка Новоґраца оцінюється у $845 млн.

Вважається, що за межами Galaxy Digital Новоґрац не інвестує у криптовалюту. Можливо, зважаючи на всі інші активи, на кшталт нерухомості чи фіатних коштів, він має близько $1 млрд. Але підтвердження цьому немає, і до списку Forbes він не потрапляє.

Та незважаючи на це, Новоґрац сподівається повернутись до переліку найбагатших людей планети і допомогти йому в цьому має саме криптовалюта.

5 фактів про інвестора

Походить з родини військового

Батько Майка — Роберт Новоґрац — 30 років свого життя віддав військовій службі і пішов у відставку в званні полковника.

За цей час він проходив службу у 18 різних місцях, в тому числі у Південній Кореї та В'єтнамі. Коли дозволяли умови, родина переїзджала разом із ним.

Ріс Майк у великій родині — у нього шестеро братів і сестер. Виховання було досить суворим, а підйом в сім'ї о 6 ранку.

Брати та сестри Майка також зробили помітні кар'єри. Зокрема, брат Джон — керівник інвестиційної компанії Millennium, Метт — співзасновник технологічної фірм Candy Digital, сестра Елізабет керує інформаційним бюлетенем про здоров’я The Well Daily, а інша сестра, Емі, заснувала фонд екологічно чистих морепродуктів Aqua-Spark, який включає 19 портфельних компаній.

Ріс Майк у великій родині з шістьма братами і сестрами.

Сам Майк у молодості служив у Національній гвардії США, де керував гелікоптером. Але тривало це недовго і, зрештою, він перейшов на корпоративну роботу.

Професійно займався боротьбою

Ще в шкільні роки майбутній інвестор почав займатися боротьбою і продовжив вдосконалюватись у спорті під час навчання у Прінстонському університеті. Тут він став капітаном місцевої команди з боротьби, а також двічі брав участь у змаганнях Національної студентської атлетичної асоціації. У 1987 році йому вдалося пройти до 1/8 фіналу, однак на цьому етапі він вибув зі змагання.

«Боротьба — дуже важкий вид спорту. Коли ти на килимку, це тільки ти. Немає виправдань, немає виходу» — говорить інвестиційний банкір Енді Розен, який познайомився з Новоґрацом в університеті.

Згодом Новоґрац надавав підтримку національній збірній США з боротьби. Крім цього, коли Міжнародний олімпійський комітет вирішив виключити її з олімпійських видів спорту, Новоґрац проводив кампанію за скасування цього рішення.

Вигнали з Goldman Sachs за гучні вечірки

Прінстонський університет Новоґрац закінчив за спеціальністю економіка, що дозволило йому після служби у Національній гвардії влаштуватися до Goldman Sachs. Тут він зробив стрімку кар'єру.

У період із 1992 до 1999 року працював в Азії. Спершу як торговець цінними паперами в Токіо, а згодом — очолив відділ компанії в Гонконзі. Завдяки успішній роботі під час азійської фінансової кризи він став партнером Goldman Sachs, а згодом — президентом компанії в Латинській Америці.

Та зрештою, Новоґрацу довелось піти з компанії через, як писали ЗМІ, «проблеми зі способом життя». Сам інвестор стверджує, що причиною стали його вечірки у стилі рок-зірок. Після того, як Goldman Sachs стала публічною компанією, це могло зашкодити її іміджу.

Зробив татуювання на честь криптовалюти Luna

Компанія Новоґраца — Galaxy Digital — стала одним зі значних інвесторів у блокчейн Terra від Terrafom Labs. Створена ж проєктом криптовалюта Luna стала однією з улюблених для засновника компанії.

Минулорічний крах проєкту Terra став одним із найгучніших в історії крипторинку. Основою проєкту був стейблкоїн TerraUSD (також відомий, як UST), який, на відміну від популярнішого стейблкоїну Tether, використовував для підкріплення стабільності власний токен Luna.

Ще до краху проєкту деякі експерти критикували його. «Як стейблкоїн може використовувати криптовалюту як резерв, коли криптовалюта все ще є базою ризикованих активів?», — якось сказав у розмові з Новоґрацем аналітик BMO Capital Markets Діпак Каушала.

Водночас, сам Новоґрац наголошував на тому, що UST забезпечує дохідність 18% річних, а люди хочуть отримувати доходи. На інтересі до стейблкоїну приблизно у 20 разів за рік злетіла й Luna. Та невдовзі відбувся крах цієї моделі заробітку. І UST, і Luna впали практично до нуля.

Для Новограца ця історія завершилась не лише фінансовими, але й репутаційними втратами. Він був одним із найпомітніших популяризаторів Luna, і навіть зробив на руці татуювання на честь монети із вовком, що виє на Місяць. До того ж, зробив його лише за пару місяців до краху проєкту.

TerraUSD «була великою ідеєю, яка провалилася», — написав Новограц у листі до інвесторів Galaxy Digital. Татуювання ж інвестор вирішив не зводити, і зізнається, що тепер воно стане для нього нагадуванням про необхідність смиренності.

Допомагає із заставами для затриманих поліцією

Новоґрац займається досить незвичним благодійним проєктом — Bail Project, який допомагає внести в поліцію заставу тим, хто немає для цього коштів.

«Майк став нашим чемпіоном. Він не тільки був найбільшим інвестором ініціативи, але й хотів очолити Bail Project та допомогти зробити його національною організацією», — розповідає засновник і генеральний директор Bail Project Робін Стайнберг. За його словами, відданість Новограца проєкту пояснюється тим, що він сприймає недоліки людей, адже і сам їх має.

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Особливо важливим Bail Project виявився під час протестів Black Lives Matter, коли поліція затримала тисячі людей. Водночас, відомий ведучий Fox News Такер Карлсон розкритикував діяльність Новограца, а деякі радикали навіть погрожували його вбити.

Незважаючи на це, проєкт продовжує працювати. З моменту створення ним скористалися 25 тис. осіб, а справи проти половини з них були припинені.

Чому обрав криптовалюту

Значна частина інвесторів захопились криптовалютами через її технічні особливості, можливості децентралізації та свободи фінансів. Однак, професійний торговець Новоґрац звернув увагу саме на можливості заробити на новому ринку. В тому числі, завдяки волатильності.

З самого початку він не лише активно скуповував криптовалюти, але й продавав. Зокрема, розповідає, що продав свої біткоїни, коли ціна монети сягнула $5 тис., і відкупив, коли вони подешевшали до 3 тис. «Якщо ти вмієш це добре робити і ти — торговий наркоман, тоді це дуже весело», — каже Новоґрац.

Для інвестора крипторинок принципово не відрізняється від інших, але кращий, завдяки вищій волатильності. Тому там, де інші бачать нестабільність і ризики, Новоґрац наголошує на можливостях.

«Багато в чому це ринок, як і будь-який інший. Ви бачите психологію страху та жадібності на графіках так само, як ви побачили б це на графіках індонезійської рупії, долара та єни, чи казначейських зобов’язань. Просто вони перебільшені через меншу ліквідність», — розповідав він, коли починав інвестувати в крипту.

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При цьому Новоґрац відверто заявляв, що крипторинок — це «найбільша бульбашка в нашому житті», а ціни значно випереджатимуть рівні, на яких вони мали б бути.

Однак, на його думку, це не так і погано. По-перше, на цьому шляху можна заробити «купу грошей». А по-друге, каже інвестор, бульбашки виникають не просто так, а навколо речей, які фундаментально змінюють життя. «Наприклад, залізнична бульбашка. Залізниці дійсно докорінно змінили спосіб нашого життя. Інтернет-бульбашка змінила його так само», — пояснював він ще у 2017 році.

Як переживає криптозиму

Минулий рік виявився складним для всіх криптоінвесторів. Не став виключенням і для Новоґраца. Через падіння ринку та невдалі інвестиції в Terra компанія зазнала збитків на $500 млн. Ціна ж акцій, порівнюючи з піками 2021 року, обвалилась приблизно у 8 разів.

Попри це, Новоґрац не втрачає оптимізму. За його словами, якщо коли-небудь і був час, щоб займатися криптовалютами, то зараз саме він. Такі перспективи, на його думку, відкриваються завдяки тому, що ФРС найближчим часом розверне свою політику у бік пом'якшення. Крім цього, зростанню крипти сприяє банківська криза та необхідність заливати її грошима. «Уряди друкують занадто багато грошей, коли біль стає сильнішим. І ми це бачимо», — наголошує він.

Інвестор не вірить, що кризи, на кшталт падіння Terra чи біржі FTX, здатні обвалити криптоіндустрію. «Біткоїн та блокчейн не зникнуть, оскільки 150 мільйонів людей вирішили зберігати частину свого капіталу в криптовалюті», — переконаний Новоґрац.

На думку інвестора, після того, як ФРС припинить підвищувати ключову ставку, ціна біткоїна перебуватиме в межах від $500 тис. до $1 млн. Щоправда, його неодноразово звинувачували в тому, що своїми заявами він намагається маніпулювати ринком, а тому важко однозначно сказати, чи дійсно він в це вірить, чи просто намагається розігріти покупців.

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Попри беззастережну віру в біткоїн, до менших криптовалют Новоґрац завжди ставився скептичніше. За його словами, 75% альткоїнів зникнуть найближчі 10 років, а тому інвестори, які йдуть в цей сектор, ризикують куди більше.

Для колишнього борця труднощі, які переживає компанія, — це лише виклик, щоб рухатися далі. «Вас б’ють по колінах або по тулубу, і ви вчитеся на своїх помилках, перебудовуєтесь і починаєте свою нову пригоду», — говорить він про досвід попередніх втрат, які навчили його не зупинятися.