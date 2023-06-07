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7 червня 2023, 8:34 Читать на русском

НБУ отримав документи на купівлю Сенс Банку

До Нацбанку України надійшов неповний пакет документів на набуття істотної участі у Сенс Банку від потенційного покупця. Про це пресслужба НБУ повідомила у відповідь на запит ЕП.

До Нацбанку України надійшов неповний пакет документів на набуття істотної участі у Сенс Банку від потенційного покупця.

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Що відомо про покупця

Поки що це єдина спроба погодити у регулятора зміну структури власників Сенс Банку (до 1 грудня 2022 року — «Альфа-Банку») від початку великої війни, не рахуючи операцію зі збільшення частки у банку Андрієм Косоговим весною 2022 року.

«25 травня 2023 року до НБУ надійшли окремі документи щодо намірів потенційного інвестора набути істотну участь в АТ „Сенс Банк“. Разом з цим, подані документи містять істотні невідповідності вимогам законодавства України та Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22 грудня 2018 року № 149», — зазначили у регуляторі.

Там наголосили, що не ухвалювали ніяких рішень щодо дозволу на проведення операції з купівлі частки у банку.

За даними ЕП, документи подала кіпрська компанія Karswell Ltd. Компанія висловила намір придбати 75,6% акцій Сенс Банку.

Читайте: Націоналізація Сенс Банку: що це змінить для фінансової системи і вкладників

Karswell Ltd є номінальним власником 43,75% акцій польського банку Plus Bank SA, якого пов’язують з польським мільярдером Зигмунтом Соложом.

У березні цього року український Forbes писав, що Солож виявив інтерес до купівлі Сенс Банку. Однак тоді документів на купівлю частки у банку регулятор не отримував.

Наразі у регуляторі так само не бачать перспектив щодо того, що продаж Сенс Банку буде погодженим. По-перше, пакет документів, який там отримали від потенційного інвестора, є неповним.

По-друге, санкції проти Фрідмана та Авена досі ніхто не зняв.

«Окремо варто зауважити, що в умовах запроваджених до окремих власників істотної участі в АТ „Сенс Банк“ санкцій (у вигляді, зокрема, блокування активів) відчуження (продаж) акцій Сенс Банку та/або акцій/частки в статутному капіталі юридичної особи, яка володіє акціями Сенс Банку, суперечитиме запровадженим обмеженням, а будь-які спроби такого відчуження (продажу) (у будь-який спосіб) будуть містити ознаки дій, спрямованих на обхід встановленого санкційного режиму», — наголосили у Нацбанку.

Не під запис високопосадовці НБУ у коментарі ЕП зазначають, що отримання частини документів на продаж частки Сенс Банку ніяк не змінить ситуації з його майбутньою націоналізацією. Відповідний закон, який має забезпечити перехід банку у власність держави, Рада ухвалила 29 травня.

Націоналізація Сенс Банку

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 9107−1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації Сенс Банку.

Джерело: Мінфін
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