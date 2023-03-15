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15 березня 2023, 14:43 Читать на русском

За два місяці Україна скоротила зовнішній товарообіг на 30%

Зовнішній товарообіг України становив $16,6 млрд у січні-лютому, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби в телеграм-каналі.

Зовнішній товарообіг України становив $16,6 млрд у січні-лютому, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Фото: finbalance.com.ua

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Імпорт та експорт

В Україну імпортували товарів на суму $10,1 млрд, а експортували — на $6,5 млрд за два перші місяці року, уточнюють у Держмитслужбі.

Оподатковуваний імпорт досяг $8,1 млрд, що становить 80% від загальних обсягів товарів, що імпортуються.

Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай — $1,7 млрд, Польща — $1 млрд і Туреччина — $760 млн.

Експортували з України найбільше: у Польщу — на $953 млн, Румунію — на $609 млн, Китай — на $605 млн.

Найбільше Україна імпортувала машини, обладнання та транспорт — $2,9 млрд, паливно-енергетичні товари — $2,6 млрд, продукцію хімічної промисловості — $1,7 млрд.

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли: продовольчі товари — $4,3 млрд, метали та вироби з них — $568 млн, машини, обладнання та транспорт — $521 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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alexspirit
alexspirit
15 березня 2023, 16:49
#
Нахера писати такі заголовки? Клікбейтні інструменти не дають спокою?
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