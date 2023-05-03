Україна та Європейський Союз досягли домовленостей щодо продовження «економічного безвізу» ще на рік. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у Telegram.
Україна та ЄС домовилися про продовження «економічного безвізу»
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«Продовжуємо активну співпрацю з Європейським Союзом для нашої перемоги! Україна та ЄС досягли домовленостей про продовження „економічного безвізу“ ще на рік», — зазначив Шмигаль.
За його словами, український бізнес зможе і надалі продавати свої товари в Євросоюз без жодних квот, мит чи тарифів, що важливо для відновлення вітчизняної економіки.
«Відновлено доступ нашої аграрної продукції на європейський ринок. Спільно з Єврокомісією вдалося домовитись про припинення блокування транзиту понад 500 позицій українських аграрних товарів. Робота „шляхів солідарності“ продовжиться», — додав прем'єр.
Крім того, за його словами, знято всі інші односторонні заборони, запроваджені п'ятьма сусідніми країнами.
«На рівні Єврокомісії вибудувано компромісний механізм, який передбачає обмеження щодо експорту 4-ох позицій української аграрної продукції до сусідніх країн. Але це виключно тимчасове обмеження, яке діє до 5 червня», — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що зовнішній товарообіг України становив $16,6 млрд у січні-лютому, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.
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