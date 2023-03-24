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24 березня 2023, 12:36 Читать на русском

ЄЦБ тисне на Raiffeisen Bank щодо виходу з РФ — Reuters

Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International щодо виходу банку з Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на п'ять осіб, обізнаних з цим питанням.

Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International щодо виходу банку з Росії.
Фото: behance.net

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Тиск з боку ЄЦБ з'явився після того, як Джеймс О'Брайен, високопосадовець з питань санкцій Державного департаменту США, під час візиту до Відня у лютому висловив занепокоєння щодо бізнесу банка в Росії.

Хоча ЄЦБ не вимагає від Raiffeisen негайного виходу з країни, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку. Raiffeisen, однак, поки що не планує представляти такий план, повідомили співрозмовники.

Представник Raiffeisen заявив, що банк розглядає можливі дії щодо свого бізнесу в Росії, «включаючи ретельно керований вихід», і уточнив, що вже скоротив обсяги кредитування в країні.

Зазначається, що чиновники ЄЦБ не бажають тиснути на Raiffeisen з метою негайного продажу, побоюючись фінансового удару, який це може спричинити на тлі потрясінь у банківській сфері Європи та США.

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Австрійський банк зараз є найважливішим західним банком у РФ, адже слугує рятувальним колом для платежів і забезпечує близько чверті європереказів в країну. Інші іноземні банки, такі як італійський UniCredit, також досі присутні в Росії.

У січні американський санкційний орган розпочав розслідування щодо Raiffeisen у зв'язку з його бізнесом у РФ, а саме — щодо потенційних порушень західних санкцій. Представник банку заявив, що фінустанова перебуває на «ранніх стадіях» збору інформації для відповіді на запит США.

Деякі австрійські урядовці вважають такі кроки з боку США та ЄС невиправданим іноземним втручанням.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+37
bonv
bonv
24 березня 2023, 12:47
#
Бабло не пахне, щурі банківські?
+
0
yarg
yarg
24 березня 2023, 14:28
#
Еврозастройщики и еврорекламщики — тоже пока в рашке сидят.
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