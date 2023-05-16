Біткоїн увійшов у топ-3 найпопулярніших активів на фоні ймовірного дефолту в США. Близько 8% опитаних великих інвесторів і 11% роздрібних охоче куплять ВТС для захисту своїх заощаджень. Про це свідчать дані опитування Markets Live Pulse, проведене на замовлення Bloomberg.
Біткоїн увійшов у топ-3 найпопулярніших активів у разі дефолту в США — Bloomberg
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Флагманська криптовалюта ввійшла до трійки пріоритетних активів для хеджування фінансових ризиків у разі настання дефолту.
Найпопулярніші активи
Перше місце зайняло золото. У нього готові вкладати кошти 51,7% великих інвесторів та 45,7% роздрібних.
Друге місце за державними облігаціями США з 14% та 15% відповідно. Значна частка опитаних вважає, що облігації з терміном погашення у 2033−2035 роках зростуть навіть у разі технічного дефолту. Практика показує, що власники цих цінних паперів все ж отримують дивіденди, нехай і з запізненням.
Популярність біткоїна
Дослідники вважають, що біткоїн став популярнішим в очах інвесторів, тому що, на відміну від фіатних грошей, ВТС не має центрального банку як емітента, а децентралізована структура дозволяє створювати власну фінансову систему.
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Водночас експерти попереджають, що цінність біткоїна випливає з багатьох факторів і базується на довірі інвесторів.
«Поки суспільство вірить у систему фіату — паперові гроші матимуть цінність. Ситуація з біткоїном аналогічна — актив матиме цінність, доки користувачі віритимуть у нього», — зазначили аналітики.
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