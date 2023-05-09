Експерти очікують, що біткоїн продовжить своє зростання у близькому майбутньому

Жодні несприятливі умови не зможуть зупинити зростання першої криптовалюти в осяжній перспективі. Про це заявив криптоаналітик, криптотрейдер та ютуб-блогер Джейсон Піццино, повідомляє No Worries.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Аналітик розповів своїм 284 000 підписникам, що ні біткоїну, ні фондовому ринку не загрожує економічний регрес — BTC все ще залишається на плаву попри можливість рецесії та проблеми у банківській сфері.

«Майже два місяці біткоїн торгується вище $ 25 000. Попри складну ситуацію, яку ми спостерігали на ринку, ніщо не завадить BTC досягти $30 000, $40 000, а, можливо, навіть $50 000 цього року», — зазначив експерт.

На думку Піццино, ті, хто хоче отримати головний криптоактив за вигіднішою ціною, найімовірніше залишаться ні з чим. Трейдер вважає, що після того, як біткоїн «вижив на початку року, отримавши безліч ведмежих сигналів», криптовалюті слід знаходитися у ціновому діапазоні $32 000 — $42 000.

«Якщо люди очікують нижчих цін (на біткоїн, — ред.), ринок відповідає нам: зараз їх не буде. Не спрацював навіть сильний ведмежий сигнал, як це було у випадку з показником у $19 500.

Не спрацював колапс Silicon Valley bank, а потім Credit Suisse, і навіть Deutsche Bank. Це означає, що у мікро- і макроперспективі ринок відновлюватиметься. Що може статися? Може, ми перевищимо рівень $32 000, можливо, $34 000. Може бути, що й $42 000, подивимося", — підсумував Піццино.

На момент написання новини біткоїн коштував близько $27 790. За останню добу вартість флагманської криптовлаюти знизилась на 0,35%, а за тиждень — на 0,87%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що експерти спрогнозували зростання біткоїна до $36 000 на сигналах ФРС.