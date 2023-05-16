Нічна атака по Києву стала однією з найпотужніших із початку війни — серед іншого було випущено 6 ракет «Кинджал», які донедавна Україна не мала змоги збивати. До яких результатів призвела ця атака і чому після неї росіяни втратять ринки зброї, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Як нічний удар по Києву остаточно розвіяв міфи про російську армію
Поганий вибір для кремля
Сьогоднішня ніч стала не тільки тріумфом українського ППО, але й повною ганьбою російської армії. Після того, як два тижні тому українське ППО за допомогою американських «Патріотів» збила «Кинджал», російська армія опинилась на роздоріжжі. У генералів було два шляхи.
Або більше не стріляти «Кинджалами» туди, де можуть бути системи ППО з «Патріотами» та казати, що то випадковість, ракета несправна і був просто поганий день. І так-сяк залишити сумніви у спроможності американської зброї протистояти російській супер-пупер надзвуковій ракеті. Тим паче, була тільки одна ракета.
Або зробити масований обстріл, застосувавши більше своїх «Кинджалів», щоб вполювати «Патріот», пробити захист і казати потім усім, що збиття «Кинджалу» — то прикра випадковість. Тим паче, який би не був дорогий «Кинджал», система «Патріот» все одно дорожча. І розміняти, умовно, три «Кинджали» на один «Патріот» росіяни були б готові. Але це був ризикований сценарій. Коли ставиш на карту все відразу. Йдеш ва-банк. Або ставиш на російське «авось».
Демілітаризація росії йде за планом
Росіяни поставили все на кін. Знов вирішили довести, що у них найбільший. І знов зганьбилися.
Вночі було дуже гучно. Як заявили українські військові, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» — із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). І все це було знищено. Поставивши жирну точку у питанні, які технології сильніші та чи спроможна російська зброя тягатися з американськими системами. Якщо комусь у світі потрібні були докази, вони їх отримали. Якщо хтось на ринку зброї ще сумнівався, тепер сумнівів не буде. Якщо хтось у західному світі ще боявся російської зброї, то тепер вони мають остаточно зрозуміти, що боятися немає чого.
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Якщо хтось в США ще сумнівався, чи треба давати Україні новітню зброю, то вони також отримали відповідь. Кожне постачання до України зброї на декілька мільярдів доларів принесе в перспективі замовлень на сотні мільярдів доларів для американських збройних корпорацій. І європейські виробники це також бачать. І тому також мають мотивацію штовхати свій уряд у напрямку надання Україні все більш сучасних озброєнь. Які нищитимуть російську зброю. І нищити міфи, які ще лишились, про силу російської зброї.
Ось так і відбувається демілітаризація. Ось так просувається демілітаризація росії. Під акомпанемент заяв кремля про те, що вони демілітаризують Україну.
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