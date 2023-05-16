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16 травня 2023, 15:23 Читать на русском

Як нічний удар по Києву остаточно розвіяв міфи про російську армію

Нічна атака по Києву стала однією з найпотужніших із початку війни — серед іншого було випущено 6 ракет «Кинджал», які донедавна Україна не мала змоги збивати. До яких результатів призвела ця атака і чому після неї росіяни втратять ринки зброї, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Нічна атака по Києву стала однією з найпотужніших із початку війни - серед іншого було випущено 6 ракет «Кинджал», які донедавна Україна не мала змоги збивати.

Поганий вибір для кремля

Сьогоднішня ніч стала не тільки тріумфом українського ППО, але й повною ганьбою російської армії. Після того, як два тижні тому українське ППО за допомогою американських «Патріотів» збила «Кинджал», російська армія опинилась на роздоріжжі. У генералів було два шляхи.

Або більше не стріляти «Кинджалами» туди, де можуть бути системи ППО з «Патріотами» та казати, що то випадковість, ракета несправна і був просто поганий день. І так-сяк залишити сумніви у спроможності американської зброї протистояти російській супер-пупер надзвуковій ракеті. Тим паче, була тільки одна ракета.

Або зробити масований обстріл, застосувавши більше своїх «Кинджалів», щоб вполювати «Патріот», пробити захист і казати потім усім, що збиття «Кинджалу» — то прикра випадковість. Тим паче, який би не був дорогий «Кинджал», система «Патріот» все одно дорожча. І розміняти, умовно, три «Кинджали» на один «Патріот» росіяни були б готові. Але це був ризикований сценарій. Коли ставиш на карту все відразу. Йдеш ва-банк. Або ставиш на російське «авось».

Демілітаризація росії йде за планом

Росіяни поставили все на кін. Знов вирішили довести, що у них найбільший. І знов зганьбилися.

Вночі було дуже гучно. Як заявили українські військові, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» — із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). І все це було знищено. Поставивши жирну точку у питанні, які технології сильніші та чи спроможна російська зброя тягатися з американськими системами. Якщо комусь у світі потрібні були докази, вони їх отримали. Якщо хтось на ринку зброї ще сумнівався, тепер сумнівів не буде. Якщо хтось у західному світі ще боявся російської зброї, то тепер вони мають остаточно зрозуміти, що боятися немає чого.

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Якщо хтось в США ще сумнівався, чи треба давати Україні новітню зброю, то вони також отримали відповідь. Кожне постачання до України зброї на декілька мільярдів доларів принесе в перспективі замовлень на сотні мільярдів доларів для американських збройних корпорацій. І європейські виробники це також бачать. І тому також мають мотивацію штовхати свій уряд у напрямку надання Україні все більш сучасних озброєнь. Які нищитимуть російську зброю. І нищити міфи, які ще лишились, про силу російської зброї.

Ось так і відбувається демілітаризація. Ось так просувається демілітаризація росії. Під акомпанемент заяв кремля про те, що вони демілітаризують Україну.

Автор:
Фурса Сергій
Iнвестиційний банкір Фурса Сергій
Dragon Capital
Джерело: Мінфін
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