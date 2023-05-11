Tether у першому кварталі заробила $1,48 мільярда чистого прибутку

Компанія Tether Limited, яка випускає стейблкоїн USDT, за підсумками січня-березня зафіксувала чистий прибуток у розмірі $1,48 млрд — показник удвічі вищий, ніж за попередній період. Про це пише forklog.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прибуток Tether Limited

Показник виявився вдвічі вищим за очікування CTO компанії Паоло Ардоіно. У четвертому кварталі 2022 року чистий прибуток склав $700 млн.

Tether's Latest Q1 2023 Assurance Report Shows Reserves Surplus At All-Time High of $2.44B, up $1.48B in Net Profit; New Categories for Additional Transparency Reveals #Bitcoin and #Gold Allocations https://t.co/G7QWB2VXqd — Tether (@Tether_to) May 10, 2023

Достовірність зазначених у документі даних підтверджена аудитором BDO.

Отриманий прибуток поповнив власний капітал підприємства.

Станом на 31 березня 2023 року активи компанії досягли $81,8 млрд, зобов'язання — $79,4 млрд, власний капітал — $2,44 млрд. Останній показник наприкінці 2022 року становив $960 млн.

«Ще один чудовий квартал для Tether з кількох аспектів. $1,48 млрд чистого прибутку, зміцнення резервів та збільшення кількості токенів у обігу на 20%. Останнє є показником довіри клієнтів, що дозволяє компанії з великим оптимізмом дивитися на майбутнє», — йдеться у документі.

Читайте також: Tether випустила ще мільярд USDT на блокчейні Ethereum

В атестаційному звіті компанія вперше включила додаткові категорії до даних із запасів.

Tether Limited розкрила, що володіє біткоїнами вартістю $1,5 млрд і фізичним золотом у вигляді злитків — на $3,39 млрд. Вони є 1,8% і 4,1% від сумарних резервів відповідно.

Найбільша частка забезпечення USDT (84,7%) зберігається у грошових коштах, їх еквівалентах та короткострокових депозитах.

Структура виглядає так:

векселі Казначейства США — 76,15%;

векселі інших держав — 0,07%;

операції РЕПО овернайт-10,8%;

термінові операції РЕПО — 1,1%;

фонди грошового ринку — 10,7%;

депозити у комерційних банках — 0,7%.

«Tether працює над зниженням залежності від депозитів як джерело ліквідності, розглядаючи ринок РЕПО як додатковий захід забезпечення високих стандартів захисту своїх користувачів», — пояснюється у звіті.

Нагадаємо

USDT лідирує серед існуючих стейблкоїнів і є третім за ринковою капіталізацією криптоактивом, поступаючись тільки біткоїну та Ethereum (ETH). На пари з Tether припадає 80% загального обсягу торгів на централізованих криптобіржах.

За даними Kaiko, тільки в парах з біткоіном USDT поступився першістю стейблкоїну TrueUSD (TUSD).



USDT випускається на 13 блокчейнах, таких як Ethereum, Solana, Algorand, Tron, BNB Chain і Polygon. Найбільший обсяг стейблкоїну припадає на мережу Tron — 45 млрд USDT. На Ethereum випущено 35 мільярдів токенів.



Крім USDT компанія випускає стейблкоїни EURТ (Euro Tether), MXNТ (Mexican Peso Tether) та токен XAUT (Tether Gold), прив'язаний до курсу золота. Наприкінці минулого року до них додався стейблкоїн CNH Tether (CNHТ) з паритетом до китайського юаня, випущений у блокчейні Tron.