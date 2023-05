Tether у першому кварталі заробила $1,48 мільярда чистого прибутку

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Показник виявився вдвічі вищим за очікування CTO компанії Паоло Ардоіно. У четвертому кварталі 2022 року чистий прибуток склав $700 млн.

Tether's Latest Q1 2023 Assurance Report Shows Reserves Surplus At All-Time High of $2.44B, up $1.48B in Net Profit; New Categories for Additional Transparency Reveals #Bitcoin and #Gold Allocations https://t.co/G7QWB2VXqd