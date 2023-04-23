Tether випустила ще мільярд USDT на блокчейні Ethereum

Компанія Tether емітувала ще 1 млрд токенів Tether (USDT) у блокчейні Ethereum . Тепер капіталізація провідного стейблкоїну перевищує $81,4 млрд. У найближчого конкурента USDT, стейблкоїна USD Coin (USDC) від компанії Circle, цей показник становить $30,9 млрд. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що означає випуск токенів

Нові токени були випущені для поповнення запасів, повідомив технічний директор компанії Tether Паоло Ардоіно.

Він зазначив, що випуск авторизований, але кошти ще не перераховані на рахунки. За його словами, ця партія USDT використовуватиметься для подальших заявок на випуск USDT та міжмережевих конвертацій.

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У Tether давно здійснюють емісії USDT ще до фактичного надходження коштів на рахунки. Випускається стейблкоїн одразу у великому обсязі, а включення монет в обіг проводиться у міру надходження запитів від користувачів або бірж.

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Нагадаємо

USDT лідирує серед існуючих стейблкоїнів і є третім за ринковою капіталізацією криптоактивом, поступаючись тільки біткоїну та Ethereum (ETH). На пари з Tether припадає 80% загального обсягу торгів на централізованих криптобіржах.

За даними Kaiko, тільки в парах з біткоїном USDT поступився першістю стейблкоїну TrueUSD (TUSD).



USDT випускається на 13 блокчейнах, таких як Ethereum, Solana, Algorand, Tron, BNB Chain і Polygon. Найбільший обсяг стейблкоїну припадає на мережу Tron — 45 млрд USDT. На Ethereum випущено 35 мільярдів токенів.



Крім USDT компанія випускає стейблкоїни EURТ (Euro Tether), MXNТ (Mexican Peso Tether) та токен XAUT (Tether Gold), прив'язаний до курсу золота. Наприкінці минулого року до них додався стейблкоїн CNH Tether (CNHТ) з паритетом до китайського юаня, випущений у блокчейні Tron.