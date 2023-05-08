Спецназ чиновників: як він піднімає економіку Індії та чи може прижитися у нас

Стрімкому зростанню економіки Індія значною мірою має завдячувати окремій групі державних чиновників. Вони отримують високі зарплати та обіймають ключові посади, але повністю виправдовують затрати держави на себе. Скільки вони коштують бюджету країни та чи могла б їх дозволити собі Україна, розповів співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Спецназ державного управління

Знаєте у чому успіх економіки Індії? Так, саме успіх. Ця країна зростає швидше за багатьох інших.

ВВП:

2000 — $461 млрд,

2010 — $1,7 трлн (зростання у 3,7 разів),

2020 — $2,7 трлн (зростання 1,6 раза),

2027-е — $5 трлн (стратегічна мета).

Нам кажуть, що не можна брати приклад із Сінгапуру, Грузії. Це малі країни. А ось Індія. Величезна країна з площею 3,28 млн кв.км (Україна, для порівняння, 600 тис кв.км) Країна із населенням 1,4 млрд осіб. Із часткою тіньової економіки не менше 20%.

Але економіка країни активно зростає. Як вони цим управляють? Відповідь мене здивувала.

Виявляється, найважливішу роль в управлінні країною відіграють співробітники спецоргану — Індійська адміністративна служба — Indian Administrative Service (IAS).

Це не прості держслужбовці. Це як спецназ серед усіх держслужбовців! Вони мають спеціальну підготовку та навчання.

Тільки вони мають право обіймати керівні посади у держсекторі та міністерські позиції, це не випадкові люди, як у деяких країнах. А спеціально для цього навчені.

Співробітники служби IAS повинні мати широкий спектр навичок і кваліфікацій, включаючи:

Лідерські якості та вміння працювати в команді.

Організаційні навички та вміння керувати процесами.

Аналітичні та проблемно-орієнтовані навички.

Навички спілкування та переконання.

Знання правових норм та нормативних актів.

Розуміння соціальних та економічних проблем країни.

Знання адміністративних процедур та системи уряду.

Чисельність служби IAS становить близько 5 тис. осіб, які займаються управлінням різних галузей уряду. Всього 5 тис. із 6 млн держслужбовців (менше 0,1%).

Щороку на індійську адміністративну службу обирають лише 180 кандидатів із різних категорій. Відібрані кандидати проходять дворічний період навчання IAS у Національній академії управління ім. Лала Бахадура Шастрі (LBSNAA).

Співробітники служби IAS проходять широку підготовку, яка включає як академічні, так і практичні заняття. Програма навчання для співробітників служби IAS розроблена та ведеться Індійською Академією Адміністративних Наук у Муссурі.

Кар'єра в IAS будується на основі системи сходів. Співробітники служби починають свою кар'єру як молодші адміністративні чиновники, потім просуваються на вищі посади. Просування в кар'єрі здійснюється на основі продуктивності, досвіду та кваліфікації співробітника.

Однією з основних функцій служби IAS є забезпечення ефективного та чесного управління. Співробітники служби мають бути незалежними та несхильними до корупції. У цьому контексті служба IAS відіграє важливу роль у боротьбі з корупцією в урядових структурах.

Скільки коштує утримання цих чиновників

Заробітна плата співробітників служби IAS залежить від посади, яку вони обіймають.

Ось приклади заробітної плати на різних позиціях:

Молодший адміністративний чиновник: від 50 до 70 тис. індійських рупій на місяць (близько $700−1000).

Помічник-комісар: близько $1−2 тис.

Комісар: близько $2-$3,5 тис.

Вищі посади, такі як голова регіону чи міністр, можуть отримувати зарплату близько $3,5-$7 тис.

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Чим цей приклад цікавий для нас

В Україні держслужбовців, без урахування військових та Нацгвардії, понад 0,5 млн осіб. Усіх замінити неможливо. Беручи індійський приклад, нам потрібен свій Легіон Державників.

Якщо взяти за аналогією з Індією, що «державний спецназ» становить лише 0,1%, то для України це буде близько 500 осіб.

500 високомотивованих, високопрофесійних спецназівців, які очолять держоргани та змінять країну.

Навіть якщо взяти середню ЗП у $5 тис, платникам податків вони обійдуться на рік лише у $42 млн.

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Чи багато це, чи мало? З урахуванням того, що Україна на рік лише від корупції втрачає понад $30 млрд — ця сума ні про що. Питання лише в тому, чи хочемо ми залишити все як є і дочекатися припинення держави Україна чи… ми готові змінювати країну.

Стрімке зростання індійської економіки значною мірою пояснюється окремою групою державних чиновників, які отримують високі зарплати та обіймають ключові посади.