Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості у квітні — інфографіка

Український маркетплейс DIM.RIA представив оновлений звіт власного аналітичного центру за квітень 2023 року. В дослідженні проаналізував стан ринку новобудов, ціни на житло в Україні та в столиці.

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Первинний ринок

Станом на кінець квітня 2023 року, в Україні відкрито 73% відділів продажу новобудов. Протягом квітня в Україні здали в експлуатацію три новобудови, дві із них у Києві та одна у Львові. Також у квітні відновлено будівництво у дев’яти новобудовах.

Середня ціна за м² на кінець квітня у Києві становить 51 351 грн (враховуючи усі типи квартир за кількістю кімнат). Найнижча вартість м² в столиці у Солом’янському районі — 19 656 грн, а найвища — 227 216 грн/м² у Печерському.

Станом на квітень у Київській області вартість м² стартує від 10 395 грн, найдорожчий м² в області — 132 300 грн.

Вторинне житло

Станом на кінець квітня найвища середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку зафіксована, традиційно, у Києві — 84 805 доларів США. Далі Львівська область — 57 520 доларів США та Закарпатська — 47 107 доларів США.

Якщо аналізувати вартість однокімнатної квартири відповідно до районів столиці, то найнижча середня ціна у Деснянському району — 46 941 долар США, а найвища середня ціна у Печерському районі — 176 654 долари США.