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7 травня 2023, 14:04 Читать на русском

Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості у квітні — інфографіка

Український маркетплейс DIM.RIA представив оновлений звіт власного аналітичного центру за квітень 2023 року. В дослідженні проаналізував стан ринку новобудов, ціни на житло в Україні та в столиці.

Український маркетплейс DIM.
Фото: entire.com.ua
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Первинний ринок

Станом на кінець квітня 2023 року, в Україні відкрито 73% відділів продажу новобудов. Протягом квітня в Україні здали в експлуатацію три новобудови, дві із них у Києві та одна у Львові. Також у квітні відновлено будівництво у дев’яти новобудовах.

Середня ціна за м² на кінець квітня у Києві становить 51 351 грн (враховуючи усі типи квартир за кількістю кімнат). Найнижча вартість м² в столиці у Солом’янському районі — 19 656 грн, а найвища — 227 216 грн/м² у Печерському.

Станом на квітень у Київській області вартість м² стартує від 10 395 грн, найдорожчий м² в області — 132 300 грн.

Вторинне житло

Станом на кінець квітня найвища середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку зафіксована, традиційно, у Києві — 84 805 доларів США. Далі Львівська область — 57 520 доларів США та Закарпатська — 47 107 доларів США.

Якщо аналізувати вартість однокімнатної квартири відповідно до районів столиці, то найнижча середня ціна у Деснянському району — 46 941 долар США, а найвища середня ціна у Печерському районі — 176 654 долари США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+27
bonv
bonv
7 травня 2023, 14:21
#
Вартість помешкань варіюється відповідно до різних чинників. Зокрема, вона залежить від попиту, цін на будматеріали (якщо говорити про первинний ринок). Значною мірою також впливає на вартість житла і наближеність до лінії фронту.
Якщо ж порівнювати середню мінімальну ціну за квадратний метр первинки, то, за даними експертів ЛУН, станом на початок 2022 року в Києві він коштував 35 тисяч гривень, а в квітні 2023 року — 48 тисяч гривень. В Дніпрі ця ціна зросла з 28 до 41,7 тисяч гривень, в Одесі - з 26 до 37,2 тисяч гривень. У Львові дана вартість підскочила з 26 до 45,9 тисяч гривень, в Івано-Франківську — з 14,3 до 25 тисяч гривень.
За підрахунками аналітиків, середня ціна квадратного метра первинки наразі в Ужгороді складає 36,9 тисяч гривень, в Запоріжжі - 34,9 тисяч гривень, Вінниці - 34 тисячі гривень, Чернівцях — 33 тисячі гривень, Полтаві - 31 тисячу гривень, Луцьку — 29 тисяч гривень. Вартість квадратного метра на первинному ринку житла в Рівному і Харкові складає 27,9 тисяч гривень, в Сумах та Чернігові - 25 тисяч.
В Житомирі і Тернополі ціна житлового квадратного метра на первинці становить 24,8 та 24,5 тисяч гривень відповідно, в Хмельницькому та Черкасах — 23 тисячі гривень за квадратний метр.
+
+15
bonv
bonv
7 травня 2023, 14:22
#
Натомість на вторинному ринку, за даними експертів, однокімнатну квартиру в Києві можна зараз придбати в середньому за 58 тисяч доларів, двокімнатну — за 70 тисяч. У Львові їх можна купити за 50 та 72,5 тисяч доларів відповідно. В Одесі - за 29,7 та 42,75 тисяч доларів відповідно.
До війни — на початку 2022 року, згідно з підрахунками ЛУН, однокімнатка в Києві коштувала 70, двокімнатка — 97,5 тисяч доларів. У Львові тоді ці ціни складали 44,9 та 62 тисяч доларів, а в Одесі - 32,5 та 46 тисяч доларів відповідно.
Проте аналітики зауважили, що зараз менше квартир виставлено на продаж, і ймовірно, що дешевші чи дорожчі варіанти просто прибрали з продажу і саме цей факт, а не зміна ціни на квартири, дають меншу чи більшу середню ціну.
Тому, як бачимо, вітчизняний житловий ринок чимдалі оговтується від шоку і потроху нарощує оберти. Продавці помешкань пропонують якомога вигідніші умови продажу, щоб привабити покупців, які зараз мають купу сумнівів.
Щодо цін на житло, то наразі на первинному ринку лідирує Київ, проте не сильно відстає за ціновою політикою і Львів. Натомість на вторинці однокімнатна квартира буде дорожчою в Києві, а от двокімнатна — у Львові.
https://www.unian.ua/economics/other/potriben-dah-nad-golovoyu-yak-zminyuyutsya-cini-na-zhitlo-u-voyenniy-ukrajini-12245502.html
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 травня 2023, 18:04
#
73%
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