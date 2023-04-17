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17 квітня 2023, 11:20 Читать на русском

Як змінилися ціни на оренду у столиці в березні

У березні 2023 року медіанна вартість оренди житлової нерухомості в Києві зросла на 3,8% порівняно з лютим, до $5,4/кв. м. У квітні зростання цін може скласти 10%, враховуючи повернення киян після закінчення зими та велику кількість переселенців. Про це повідомляє портал Address.ua.

У березні 2023 року медіанна вартість оренди житлової нерухомості в Києві зросла на 3,8% порівняно з лютим, до $5,4/кв.
Фото: tsn.ua

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Порівняно з цінами річної давності вартість оренди у Києві досі є на 40% нижчою у доларовому еквіваленті та на 24,7% — у гривні.

Середні ціни на столичне житло минулого місяця зросли таким чином:

  • однокімнатні квартири — до $5,9/кв. м;
  • двокімнатні — до $5,1/кв. м;
  • трикімнатні — до $4,9/кв. м.

Де найдорожча та найдешевша оренда

Найдорожчим районом Києва залишається Печерський, де об'єкт коштує близько $735 на місяць, або $10 за кв. м.

Мінімальну медіанну ціну на оренду квартир зафіксовано в Деснянському районі — $163 за квартиру, або $4 за «квадрат».

Найчастіше орендодавці розміщують пропозиції про однокімнатні квартири — 41% від загальної кількості пропозицій. На двокімнатні припадає 39%, а на «трьошки» — 20%.

Водночас найважливішим критерієм пошуку квартир для орендарів є не лише ціни, але й віддаленість від військових об'єктів та об'єктів інфраструктури. Більшість запитів (58%) від клієнтів припадає на двокімнатні квартири. 28% потенційних орендарів шукають для оренди однокімнатні квартири. Багатокімнатними цікавляться 14% орендарів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
bonv
bonv
17 квітня 2023, 11:38
#
І оренда росте, і ціни на нерухомість.
+
+15
seaman
seaman
17 квітня 2023, 11:55
#
Оренда трошки зросла, але ціни на нерухомість ні про що. Дивлюсь я наприклад на жк отрада, що в квітні 2019 року коштував 14500грн/м2 (535 юсд), зараз 34150 (900 юсд), але який в цьму сенс, якщо жити в ньому не можна.
+
+15
bonv
bonv
17 квітня 2023, 12:01
#
Вибір житла є. Від зданих до котлованів.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
17 квітня 2023, 12:17
#
Рекомендую никогда не смотреть на объекты КМБ. Они строят по сути эконом класс по цене комфорта.
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