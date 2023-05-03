Акціонер Сенс Банку розпочав процедуру виходу з російських активів

Люксембурзький холдинг ABH Holdings — власник українського Сенс Банку (раніше Альфа Банк), російських Альфа-Банку та Альфа Страхування виходить із російських активів. Про це повідомляє пресслужба Сенс Банку.

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Член ради директорів АВН Holdings Ендрю Бакстер підтвердив, що холдинг виходить з бізнесу у Росії як банківського, так і страхового.

«Зараз узгоджуємо з європейськими регуляторами угоду з продажу російського банку та підхід до інших угод: продаж, редоміциляція (переїзд компанії з однієї юрисдикції до іншої) або реструктуризація з виділенням бізнесу», — зазначив він.

Крім того, Бакстер підкреслив, що відповідно до європейського законодавства акціонери холдингу, які перебувають під санкціями ЄС, жодним чином не беруть участі у роботі холдингу і активів, що йому належать, а також не можуть розпоряджатися своїми частками володіння в холдингу, адже вони заморожені.

Він також наголосив, що вважає очевидним, що сьогодні займатися одночасно бізнесом у Росії та на Заході, зокрема й в Україні — абсолютно неможливо.

«Ідеї глобального бізнесу виявилися неспроможними. Глобалізація, всупереч очікуванням та надіям, виявилася циклічним процесом і сьогодні глобальний бізнес став заручником політичних рішень. Усі інвестори, які працювали і в Росії, і в Україні, і в Європі, і в Америці, мають зробити свій вибір. Ми чудово розуміємо, що це абсолютно неминуче. Для нас, європейської компанії, цей вибір очевидний», — підкреслив він.

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Реакція на матеріали у ЗМІ

«Що стосується матеріалів, викладених у пресі, то хотілося б повідомити наступне: по-перше, всі договори ОСАЦВ, про які йдеться у статті, укладені до лютого 2022 року, по-друге, відповідно до російських законів ці договори не діють на території, де ведуться бойові дії. І нарешті, компанія „Альфа Страхування“ у своїй діяльності не порушує режим санкцій, запроваджених ЄС», — резюмував представник люксембурзького холдингу.

Стосовно скандальних матеріалів, які з'явилися у пресі, щодо ритейлера X5 Retail, в пресцентрі Альфа-Груп зазначили: X5 Retail — публічна компанія, зареєстрована в Нідерландах, контрольний пакет якої торгується на Лондонській біржі LSE. Альфа-Груп є власником міноритарного пакета акцій компанії. Як і в ситуації з Альфа Страхуванням акціонери, які перебувають під санкціями, повністю відрізані від управління компанією та не можуть розпоряджатися своїми акціями.

«За деякими нашими інвестиціями ми навіть звітності компанії не можемо побачити. Менеджмент просто відмовляється її показувати. Є приклади, коли ми змушені через суд вимагати доступу до інформації про дії компанії. Але одне ми можемо стверджувати з упевненістю — компанія, яка перебуває під контролем одночасно британських та європейських регуляторів, не порушує санкційне законодавство», — заявив представник Альфа-Груп.

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