Рада провалила голосування за законопроєкт, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк

Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт № 9107−1, який вдосконалює процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram .

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За законопроєкт проголосували лише 212 депутатів. На повторне друге читання документ відправили 264 народні обранці.

Цей законопроєкт дозволяє Національному банку націоналізувати банки підсанкційних власників, зокрема, Сенс Банк (раніше Альфа Банк).

«Погана історія, оскільки прийняття законопроекту закладено пунктом в меморандумі МВФ», — зазначив Железняк.

Чому так сталось

Нардеп пояснив, що голосування провалили, оскільки половина депутатів була відсутня в залі, коли голосували по правках. Фракція «Слуга народу» віддала 162 голоси, «ЄС» — 1 голос, «Голос» — 12, «Батьківщина» — 10.

Законопроєкт буде винесений на повторне друге читання вже в кінці травня.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Верховній Раді 30 березня зареєстровано законопроєкт № 9107−1, який зобов'язує НБУ під час війни вивести банк з ринку в разі наявності серед його акціонерів підсанкційних осіб.

Завдяки цьому закону, НБУ отримає важелі впливу на банки, які або власники істотної участі у яких є особами, до яких застосовано санкції. Підсанкційним особами буде заборонено набувати та/або збільшувати істотну участь у банках.

НБУ зможе застосовувати заходи впливу до банку, якщо до нього або власника істотної участі у ньому застосовані санкції (за умови, що такі обставини становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи через позбавлення/обмеження права особи, до якої застосовано блокуючи санкції, розпоряджатись активами).

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