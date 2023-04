Американський First Republic Bank готують до передачі під зовнішнє керування — Reuters

Федеральна корпорація страхування депозитів США (FDIC) готується найближчим часом ввести тимчасову адміністрацію в First Republic Bank. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на джерело, яке знайоме з ситуацією.

Падіння акцій

Акції банку впали на 43%, що посилило біржове падіння, яке знищило 75% його вартості цього тижня. На найнижчому рівні ринкова капіталізація банку становила майже $557 млн, що далеко від його пікової оцінки в понад $40 млрд у листопаді 2021 року.

Банківський регулятор вирішив, що становище проблемного регіонального кредитора погіршилося і немає більше часу для порятунку через приватний сектор.

Якщо кредитор із Сан-Франциско підпаде під процедуру тимчасової адміністрації, це буде третій американський банк, що збанкрутує з березня. Цього тижня First Republic заявив, що його депозити впали більш ніж на $100 млрд у першому кварталі.

Великі банки, включаючи JPMorgan Chase & Co і PNC Financial Services Group, змагаються за купівлю First Republic. Очікується, що зовнішнє управління у банку можуть запровадити вже у ці вихідні.

First Republic, який оприлюднив прибутки за перший квартал у понеділок, заявив, що планує скоротити свій баланс і скоротити витрати за рахунок скорочення компенсацій керівникам, скорочення офісних площ і звільнення від 20% до 25% співробітників у другому кварталі.

На тлі краху двох американських банків Silicon Valley Bank (SVB) та Signature Bank клієнти масово стали забирати кошти з First Republic, а агентства S&P Global Ratings та Fitch Ratings знизили рейтинги банку до рівнів спекулятивної категорії.

Варто зазначити, що Silicon Valley Bank і Signature Bank мали велику кількість незастрахованих вкладів, як і First Republic, що викликало побоювання, що клієнти заберуть свої гроші.