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17 березня 2023, 11:33 Читать на русском

Найбільші банки США виділяють $30 мільярдів на порятунок First Republic Bank

Керівники 11 найбільших банків США ухвалили рішення виділити $30 млрд на забезпечення вкладів First Republic Bank, який опинився на межі банкрутства. Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву кредитних організацій.

Керівники 11 найбільших банків США ухвалили рішення виділити $30 млрд на забезпечення вкладів First Republic Bank, який опинився на межі банкрутства.
Фото: finbalance.com.ua

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Подробиці

Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase внесуть близько $5 млрд кожен. Goldman Sachs і Morgan Stanley виділять по $2,5 млрд, а Truist, PNC, US Bancorp, State Street та Bank of New York Mellon — по одному мільярду. Депозити повинні залишатись у First Republic не менше 120 днів.

Фінустанови зазначили, що підтримка First Republic Bank необхідна, оскільки середні і невеликі банки «вкрай важливі для здорового функціонування фінансової системи США».

Падіння акцій

Акції First Republic, які 8 березня закрилися на рівні $115 за акцію, у четвер, 16 березня, торгувалися нижче за $20. При цьому акції банку неодноразово зупинялися протягом сесії та виросли майже на 10% за день, закрившись на рівні $34,27 за акцію.

Читайте також: Чому знову банкрутують банки і хто насправді за це поплатиться

У неділю банк заявив, що у нього є доступна ліквідність на суму понад $70 млрд, не рахуючи додаткових коштів, які він міг би залучити в рамках програми термінового фінансування банків Федеральної резервної системи, але цього було недостатньо, щоб утримати інвесторів від скидання акцій.

На тлі краху двох американських банків Silicon Valley Bank (SVB) та Signature Bank клієнти масово стали забирати кошти з First Republic, а агентства S&P Global Ratings та Fitch Ratings знизили рейтинги банку до рівнів спекулятивної категорії.

Читайте також: Як банкрутство Silicon Valley Bank вплине на Україну

Варто зазначити, що Silicon Valley Bank і Signature Bank мали велику кількість незастрахованих вкладів, як і First Republic, що викликало побоювання, що клієнти заберуть свої гроші.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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yarg
yarg
17 березня 2023, 12:53
#
Просто банкопад какой-то…
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