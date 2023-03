Найбільші банки США виділяють $30 мільярдів на порятунок First Republic Bank

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Подробиці

Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase внесуть близько $5 млрд кожен. Goldman Sachs і Morgan Stanley виділять по $2,5 млрд, а Truist, PNC, US Bancorp, State Street та Bank of New York Mellon — по одному мільярду. Депозити повинні залишатись у First Republic не менше 120 днів.

Фінустанови зазначили, що підтримка First Republic Bank необхідна, оскільки середні і невеликі банки «вкрай важливі для здорового функціонування фінансової системи США».

Падіння акцій

Акції First Republic, які 8 березня закрилися на рівні $115 за акцію, у четвер, 16 березня, торгувалися нижче за $20. При цьому акції банку неодноразово зупинялися протягом сесії та виросли майже на 10% за день, закрившись на рівні $34,27 за акцію.

Читайте також: Чому знову банкрутують банки і хто насправді за це поплатиться

У неділю банк заявив, що у нього є доступна ліквідність на суму понад $70 млрд, не рахуючи додаткових коштів, які він міг би залучити в рамках програми термінового фінансування банків Федеральної резервної системи, але цього було недостатньо, щоб утримати інвесторів від скидання акцій.

На тлі краху двох американських банків Silicon Valley Bank (SVB) та Signature Bank клієнти масово стали забирати кошти з First Republic, а агентства S&P Global Ratings та Fitch Ratings знизили рейтинги банку до рівнів спекулятивної категорії.

Читайте також: Як банкрутство Silicon Valley Bank вплине на Україну

Варто зазначити, що Silicon Valley Bank і Signature Bank мали велику кількість незастрахованих вкладів, як і First Republic, що викликало побоювання, що клієнти заберуть свої гроші.