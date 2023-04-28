Перехід на газ власного видобутку і 20 нових АЕС: як змінює енергетику Україна

Для відновлення промисловості України потрібні дешеві газ і електроенергія. І одне, і друге потенційно у нас є. Але щоб здешевити їх видобуток необхідні іноземні інвестиції. Скільки не вистачає Україні і чи є зараз шанс залучити іноземний капітал, розповів Секретар Громадської ради Міністерства фінансів Дмитро Олексієнко. «Мінфін» вибрав головне.

На шляху до нової енергетичної стратегії

Протягом тижня з'явилися три, на перший погляд, не пов'язані між собою новини, але об'єднує їх одне, вони свідчать про початок формування нової енергетичної стратегії України. У хронологічному порядку ці новини виглядають так:

Держпідприємство НАЕК «Енергоатом» та канадська компанія CAMECO підписали двосторонні контракти щодо розширення поточної співпраці між компаніями у сфері ядерного палива. У рамках першої угоди CAMECO впродовж 2024−2035 років на 100% задовольнятиме потреби «Енергоатома» в гексафториді природного урану (UF6), постачаючи його та послуги з конверсії урану для реакторів Рівненської, Хмельницької й Південноукраїнської АЕС. За другим договором «Енергоатом» продаватиме Канаді весь уран, який видобувається в Україні вітчизняним СхідГЗК. Конверсію українського урану забезпечить CAMECO. Україна домовилась із американською компанією Holtec International про будівництво до 20 атомних енергоблоків із реакторами SMR-160, реалізацію першого пілотного проєкту і вихід на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Керівництво НАК «Нафтогаз України» провело переговори з американськими нафтовими компаніями ExxonMobil, Halliburton і Chevron щодо проєктів, які допоможуть Україні наростити видобуток природного газу. «Нафтогаз» сподівається на те, що невдовзі підпише контракт з Halliburton, тож зможе збільшити видобуток до 13,5 млрд кубометрів цього року, це на 1 млрд кубометрів більше, ніж у 2022 році.

Ці три новини стосуються двох системоутворючих галузей Української економіки, від яких залежить майбутній розвиток країни.

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Поклади природного газу: вистачить всім

Україна посідає друге місце в Європі після Норвегії за розвіданими обсягами покладів природного газу. Станом на кінець 2020 року Україна мала 1,1 трлн виявлених кубометрів запасів газу (Норвегія — 1,4 трлн). При цьому у 2022 році Україна видобула близько 18,5 млрд куб м природного газу. У порівнянні з минулим роком видобуток газу скоротився на 6% — з 19,8 до 18,5 млрд куб м.

Загалом, за всі роки незалежності в середньому видобувалося близько 20 млрд куб м. за рік. Це значно нижче за наявний потенціал та ледь покриває потреби населення, через що, для потреб промисловості Україна усі роки змушена була купувати газ у РФ потрапляючи у газову «кабалу» з руйнівними економічними та політичними наслідками.

Наявні в країні зараз технології та ресурси не дозволяють нарощувати видобуток газу, у той же час Україна має одну з найрозвиненіших і всеосяжних газотранспортних інфраструктур серед усіх країн світу як з точки зору внутрішніх постачань, так і щодо експортних потужностей.

На сьогодні Компанія АТ «Укртрансгаз» експлуатує 11 ПСГ і має на балансі ще 1 ПСГ на тимчасово непідконтрольній території (Луганська область). Загальна активна місткість підземних газових сховищ становить 31 млрд куб. м. Таким чином, Україна може додати майже третину до наявних сьогодні майже 100 мільярдів кубометрів газових сховищ у всіх країнах ЄС, разом узятих.

У перспективі при подальшому використанні вже розвіданих джерел покладів вуглеводнів, а також при освоєнні ще нерозвіданих, Україна може повністю закривати свої потреби у газі. А враховуючи прогнози щодо зростання залежності країн ЄС від імпортного газу (до 2030 року його частка може зрости до 90%), Україна має можливості стати одним із повноцінних постачальників енергоносіїв для європейських держав. Для цього необхідні іноземні інвестиції, мінімум $3,5 млрд у найближчі роки.

Наявність газу власного видобутку — це ключова умова відновлення промислового виробництва, хімічної, металургійної, харчової та інших галузей. Без «дешевого» газу власного видобутку відновлення цих галузей неможливе, їх продукція буде просто не конкурентоспроможною на ринку. Саме тому залучення міжнародних газовидобувних компаній та збільшення власного видобутку газу є критично важливими для відновлення та розвитку економіки України.

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Енергія незалежності

Разом з газовидобувною іншою ключовою для функціонування та розвитку економіки є атомна енергетика.

До 2022 р. атомні електростанції забезпечували 51% електроенергії України, саме завдяки їх роботі ми змогли пережити енергетичний геноцид, влаштований нам росіянами. При цьому це найдешевший вид електричної енергії, собівартість вироблення атомної енергії в 3−5 разів дешевша ніж собівартість енергії, виробленої з вугілля чи газу (до 2022 р. собівартість одного КВт атомної енергії складала менше 1 грн).

Розвиток атомної генерації та збільшення її потужності — це ключова умова для наявності світла в наших оселях, без «дешевої» електроенергії відновлення промисловості неможливе.

Головне не втратити шанс

Виходячи з новин цього тижня, ми бачимо, що наші міжнародні партнери добре розуміють перспективи розвитку цих галузей, їх важливість для України, та мають намір інвестувати в них навіть під час війни. Головне завдання нашого уряду максимально скористатися цими можливостями, сприяти залученню іноземного капіталу, створити всі умови для взаємовигідної співпраці та розробити довгострокову стратегію енергетичного та економічного розвитку.

На жаль, в нашій історії вже були моменти коли ми втрачали шанси здобути енергетичну незалежність, цей шанс може бути останнім, втратити його ми не маємо права.