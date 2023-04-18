Міністр енергетики розповів, скільки газу зараз знаходиться у підземних сховищах

За минулий опалювальний сезон споживання газу значно знизилося, але Україна уже починає готуватися до наступного і накопичує потрібні обсяги в підземних сховищах. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

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«Споживання газу суттєво впало. Якщо раніше нам треба було близько 18−19 млрд кубометрів перед початком опалювального сезону, то в цей сезон ми входили, маючи трохи більше ніж 14 млрд кубометрів. Але важливо те, що ми повністю розраховували на вітчизняний ресурс і відмовилися від експорту. Це дало можливість нам спокійно пройти цей сезон», — сказав Галущенко.

Газ у сховищах

За його словами, на сьогодні у підземних сховищах більш як 9 млрд кубометрів з урахуванням технологічного газу. Це означає, що Україна може спокійно накопичувати необхідні обсяги до наступного опалювального сезону.

«Ми розраховуємо мати додатково газ для можливого виробництва електроенергії, тому що були ситуації, коли ми не могли фізично, через руйнування залізних колій, постачати вугілля на певні станції», — додав Галущенко.

У Нафтогазі також заявили про початок закачування газу в підземні сховища для підготовки до наступного опалювального сезону.

Протягом минулого сезону, із 7 жовтня 2022 року, з українських підземних сховищ було відібрано трохи більш як 5,5 млрд кубометрів газу.

Нафтогаз має на меті збільшити власний видобуток природного газу на 1 млрд кубометрів у 2023 році.