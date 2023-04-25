Кабмін відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 25 квітня, ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць — до 31 травня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засідання уряду.

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«Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», — сказав прем'єр.

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Раніше «Мінфін» писав, що в Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже удвічі — до 2,88 грн/кВт-год та для бізнесу на третину — до 4,5 грн/кВт.

Наразі в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а понад цей обсяг — 1,68 грн/кВт-год.

«Це менше, ніж собівартість транспортування електроенергії», — заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.