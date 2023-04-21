Головне за тиждень: Пом'якшення на валютному ринку, заборона аграрного експорту та зміни в BankID

Шлях, який пройшов Майк Новоґрац у інвестиціях, можна порівняти з розвитком самого крипторинку — настільки помітними були їхні злети та відчутними падіння. Тому не дивно, що колишній торговець цінними паперами, зрештою, дійшов до крипти і навіть створив одну з найбільших компаній у секторі. «Мінфін» розповідає історію мільярдера, який все ще чекає, коли біткоїн подорожчає до $1 млн.

Кабмін спростив виплату пенсій та різних видів допомог українським біженцям за кордоном

Кабінет міністрів спростив механізм виплати пенсій та різних грошових допомог для громадян України, які тимчасово проживають за кордоном.

НБУ пом'якшив обмеження на готівковому валютному ринку та проєкті е-резидентства

Національний банк України з 21 квітня 2023 року пом'якшує низку адміністративних обмежень з метою створення умов для запуску проєкту електронного резиденства та зміцнення позитивних тенденцій у готівковому сегменті валютного ринку.

«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9211 зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу України, який забороняє вилучати техніку під час обшуків у компаніях.

«Нова пошта» розміщує облігації на 100 млн під 20% річних: кому вони підійдуть

Платіжна система NovaPay, що входить до групи «Нова пошта», на біржі ПФТС провела публічне розміщення дебютного випуску облігацій. «Мінфін» розбирався, чим займається ця компанія, та чи варто їй довіряти свої гроші.

Євросоюз затвердив регулювання криптовалют

Європарламент ухвалив закон для легалізації та регулювання криптоактивів в ЄС MiCA. Текст розробляли та переписували протягом трьох останніх років, але колапси на глобальному ринку криптоактивів пришвидшили процес.

В НАБУ прогнозують подорожчання готівкової валюти. Як зміниться курс

Уже в травні, ймовірно, знову спостерігатимемо подорожчання готівкової іноземної валюти через збільшення попиту на неї. Про це заявила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.

Заборона імпорту та транзиту українського зерна. Чому це сталося і що значить для України (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: Імпорт та транзит українського зерна. Заборона імпорту української сільгоспродукції та її транзиту через деякі країни Європи. Що значить для України заборона імпорту зерна. Прогноз курсу долара та євро на період з 20 по 26 квітня 2023 року.

Укрпошта може отримати націоналізований PIN Банк — ЗМІ

Укрпошта планує отримати в управління раніше націоналізований PIN Банк. Останні п’ять років керівник Укрпошти Ігор Смілянський мріє вивести державного оператора пошти на банківський ринок.

У Мінагрополітики рахують збитки від заборони аграрного експорту

Через країни Східної Європи йшла приблизно половина аграрного експорту України. Через заборону збитки можуть становити «сотні мільйонів доларів». Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Десять невеликих банків підвищили дохідність гривневих депозитів

Банки продовжують змінювати депозитні пропозиції, ставки потроху зростають. Яку дохідність наразі пропонують за вкладами приватних вкладників банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповість «Мінфін».

Нацбанк впровадив суттєві зміни в системі BankID

Національний банк України впровадив суттєві зміни в системі BankID НБУ — стандартизовані набори даних та диференційовані міжабонентські тарифи. Тепер банк-ідентифікатор передає установі лише той обсяг персональних даних свого клієнта, що є мінімально необхідним для надання послуги (раніше ідентифікаційні дані користувача передавалися через систему єдиним набором).