«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9211 зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу України, який забороняє вилучати техніку під час обшуків у компаніях.

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Що дозволить законопроєкт

Зазначається, що це дозволить знизити тиск та надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність українського бізнесу, а також стимулюватиме розвиток цифрової економіки.

«Для нас важливо, щоб IT-індустрія стабільно працювала та тримала економічний фронт. Водночас будь-які зміни мають враховувати, що порушення можливі, і держава повинна мати важелі впливу на порушників. У цьому законопроєкті все це збалансовано», — вважає заступник голови Мінцифри Олександр Борняков.

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Серед головних змін:

заборона вилучення техніки без відповідної ухвали суду;

у разі вилучення техніки власнику надається право копіювання інформації;

адвокати та власники майна можуть знімати обшук по відео;

у суді слідчий повинен обґрунтувати, доказом злочину є техніка чи електронний пристрій;

через 60 діб від дня арешту майна третьої особи прокурор повинен довести необхідність його продовження;

прокурор має скасувати арешт майна одночасно з винесенням ухвали слідчого про закриття кримінального провадження.

Нагадаємо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував розробку закону після того, як 15 лютого в офісі компанії MacPaw і в будинку її власника і CEO Олександра Косована відбулися обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016—2021 роках.