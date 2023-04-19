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19 квітня 2023, 10:01 Читать на русском

«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9211 зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу України, який забороняє вилучати техніку під час обшуків у компаніях.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9211 зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу України, який забороняє вилучати техніку під час обшуків у компаніях.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо дозволить законопроєктЗазначається, що це дозволить знизити тиск та надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність українського бізнесу, а також стимулюватиме розвиток цифрової економіки.
Фото: lb.ua

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що дозволить законопроєкт

Зазначається, що це дозволить знизити тиск та надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність українського бізнесу, а також стимулюватиме розвиток цифрової економіки.

«Для нас важливо, щоб IT-індустрія стабільно працювала та тримала економічний фронт. Водночас будь-які зміни мають враховувати, що порушення можливі, і держава повинна мати важелі впливу на порушників. У цьому законопроєкті все це збалансовано», — вважає заступник голови Мінцифри Олександр Борняков.

Читайте: Федоров анонсував закон про «Маски Шоу Стоп» після обшуків в IT-компанії MacPaw

Серед головних змін:

  • заборона вилучення техніки без відповідної ухвали суду;
  • у разі вилучення техніки власнику надається право копіювання інформації;
  • адвокати та власники майна можуть знімати обшук по відео;
  • у суді слідчий повинен обґрунтувати, доказом злочину є техніка чи електронний пристрій;
  • через 60 діб від дня арешту майна третьої особи прокурор повинен довести необхідність його продовження;
  • прокурор має скасувати арешт майна одночасно з винесенням ухвали слідчого про закриття кримінального провадження.

Нагадаємо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував розробку закону після того, як 15 лютого в офісі компанії MacPaw і в будинку її власника і CEO Олександра Косована відбулися обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016—2021 роках.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
zig4free
zig4free
19 квітня 2023, 10:14
#
Так MacPaw — это же конторка которая занимается рейдерской застройкой территорий (не предназначенных для застройки)!

А теперь продавливают закон который будет мешат следсвтенным действиям… интересно как согласуется данный закон с членством в ЕС?
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