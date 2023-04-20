«Нова пошта» розміщує облігації на 100 млн під 20% річних: кому вони підійдуть

Платіжна система NovaPay, що входить до групи «Нова пошта», на біржі ПФТС провела публічне розміщення дебютного випуску облігацій. «Мінфін» розбирався, чим займається ця компанія, та чи варто їй довіряти свої гроші.

Умови розміщення облігацій

Компанія «Нова пошта» вже тривалий час займається розміщенням своїх корпоративних облігацій, а дебютувала на цьому ринку у 2019 році. Вона продовжує використовувати цей спосіб залучення коштів і після повномасштабного вторгнення. Зокрема, в березні розмістила облігації серії «С» на 800 млн грн.

Для дочірньої компанії поштового гіганта це розміщення дебютне. «Нова пошта випустила облігації, оскільки їй потрібен власний розвиток, їй потрібно будувати термінали, розвивати логістику, а NovaPay випустить свої облігації, які використовуватимуться для роботи у фінансовому секторі», — пояснив причини цього рішення директор із ризиків NovaPay Ростислав Сінішин.

Передбачається, що загалом на ринок буде виведено облігацій на суму 100 млн грн. Термін розміщення цінних паперів — 3 роки, тобто погашення за ними відбудеться з 14 до 20 квітня 2026 року.

Номінальна дохідність корпоративних облігацій — 20%. Водночас, у компанії попереджають, що ціна може бути збільшена, залежно від попиту, — тобто дохідність може знизитися. На дохідність вже придбаних паперів це не впливатиме.

Також варто враховувати, що, за повідомленням компанії, дохід інвесторів виплачуватиметься одним платежем разом із погашенням облігацій у 2026 році. До цього часу виплат не буде.

NovaPay допускає можливість дострокового викупу облігацій до завершення терміна розміщення за згодою сторін і вартістю, про яку вони домовляться. Однак, жодних зобов'язань викупити папери, якщо інвестор захоче вийти з них, компанія на себе не бере.

Чим займається NovaPay

Дочірня компанія Нової пошти відповідальна за фінансову складову обслуговування клієнтів. Саме вона проводить оплату за поштові послуги, але, крім цього, має ряд інших сервісів.

Серед них — грошові перекази, зняття готівки з банківських карток у відділеннях пошти та поповнення карток, прийом комунальних платежів, поповнення мобільного, післяплата за отримані посилки. Крім цього, сервіс надає послуги отримання міжнародних платежів Western Union та Ria. У подальших планах компанії навіть випуск власних кредитних карток.

Для бізнесу компанія надає послуги інтернет-еквайрингу, а також низку послуг, пов'язаних із поштовими відправленнями. Наприклад, зарахування на рахунок після сплати за відправлені товари.

Куди підуть гроші від облігацій

Наразі NovaPay розвиває кредитні продукти, і кошти від розміщення облігацій отримає підконтрольна їй компанія НоваПей Кредит.

Найпомітніший із таких сервісів поштового оператора — це отримання посилок у кредит. Відповідно до цієї програми, можна замовити будь-який товар вартістю від 1 тис. грн та оформити його в кредит. Клієнти зможуть дізнатись про свій кредитний ліміт у додатку або безпосередньо у відділенні.

Ще один проєкт пошти — це кредитування своїх співробітників. У рамках цієї програми передбачено надання незабезпечених кредитів на 12 місяців на суму від 5 до 500 тис. грн. Наразі в Новій пошті працює близько 30 тис. осіб і ще 10 тис. — у партнерських відділеннях.

На проведення кредитних операцій для фізичних осіб NovaPay спрямує 80% коштів від розміщення облігацій.

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Решту 20% від розміщення облігацій NovaPay планує спрямувати на кредитні операції для юридичних осіб.

Відповідно до прогнозу, у проспекті емісії цінних паперів НоваПей Кредит у 2023 р. планує отримати 27 млн грн чистого прибутку, у 2024 р ця сума зросте до 242 млн грн, а у 2025 — майже 412 млн грн.

Чи цікаві облігації приватним інвесторам

Якщо порівнювати облігації від NovaPay із державними ОВДП, то привабливішими для приватного інвестора виглядають останні.

Дохідність цінних паперів від поштового сервісу становить 20%. Із приблизно такою ж дохідністю можна придбати військові ОВДП. Так, у застосунку «Дія» дохідність державних облігацій із погашенням у червні 2024 р. становить 19,4%.

Випущені до війни державні облігації можна знайти на вторинному ринку зі ще кращою дохідністю. Так, під час написання статті, ОВДП із погашенням у 2027 р. торгувались із дохідністю 23,5%. При цьому відсотки за цими паперами виплачуються двічі на рік, а не лише по завершенню терміну випуску.

Ще одна перевага державних облігацій — відсутність оподаткування доходу. А ось для корпоративних облігацій з відсотків варто заплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

Також варто враховувати, що у більшості випадків брокерські комісії на придбання корпоративних облігацій будуть вищими, ніж для ОВДП. Крім цього, вважається, що державні цінні папери зазвичай надійніші, ніж облігації компанії з цієї ж країни.

Хоча для приватних осіб державні папери, очевидно, вигідніші за випущені NovaPay, це не означає, що фінансова компанія матиме труднощі з їхнім продажем. Найімовірніше, вона з самого початку орієнтувалась на інших покупців.

Як пояснив «Мінфіну» керуючий активами інвестиційних та пенсійних фондів «КІНТО» Віталій Птіцин, навіть, якщо дохідність облігацій NovaPay буде нижчою, ніж у державних, вони можуть бути цікаві фондам, у яких є певні обмеження на придбання державних паперів.

«Наприклад, пенсійним фондам заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабміном на понад 50% загальної вартості пенсійних активів. У разі перевищення цієї квоти облігації NovaPay можуть бути альтернативою для інвестування», — уточнив Віталій Птіцин.

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Як розповіла «Мінфіну» заступниця директора ICU Євгенія Грищенко, наразі емісії цінних паперів ще немає у продажу, а тому немає і процедур купівлі цих облігацій.

Водночас, якщо приватний інвестор все ж захоче тримати у свому портфелі облігації NovaPay, йому варто дочекатись, коли вони з'являться у вільному доступі на біржі. Після цього за замовленням їх зможе придбати практично будь-який брокер.