Євросоюз затвердив регулювання криптовалют

Європарламент ухвалив закон для легалізації та регулювання криптоактивів в ЄС MiCA. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету України Ярослав Железняк.

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«ЄС стане першою великою юрисдикцією у світі з системною законодавчою базою для сфери криптоактивів», — заявив він.

За словами Железняка, текст розробляли, дискутували та переписували протягом трьох останніх років, але колапси на глобальному ринку криптоактивів трохи пришвидшили процес.

«З MiCA учасникам ринку більше не доведеться орієнтуватися у 27 наборах різних національних регулюючих актів, спрощуючи процес авторизації для постачальників криптовалютних послуг CASP, які працюють на єдиному ринку ЄС», — зазначили експерти Chainalysis.

Законодавчі норми повноцінно запрацюють у 2024 році.

«Ну і ми з колегами з НКЦПФР та інших регуляторів вже працюємо над імплементацією частини положень МіСА, щоб криптоактиви були легальними і в Україні», — додав Железняк.