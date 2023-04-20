В НАБУ прогнозують подорожчання готівкової валюти. Як зміниться курс

Уже в травні, ймовірно, знову спостерігатимемо подорожчання готівкової іноземної валюти через збільшення попиту на неї. Про це заявила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова в телеграм-каналі.

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Укріплення гривні

«Наразі спостерігається тенденція до укріплення гривні. Основна причина — посівна кампанія. Те, що аграрії продають іноземну валюту під свої посівні кампанії незалежно від „вигідності“ чи „невигідності“ курсу, значним чином впливає на укріплення гривні.», — йдеться у повідомленні НАБУ.

Прогноз асоціації

«Уже в травні ми, ймовірно, знову спостерігатимемо подорожчання готівкової іноземної валюти через збільшення попиту на неї. Зокрема, повернення до довоєнної системи оподаткування пального призведе до імпорту пального в Україну за так званими «старими цінами», — пояснили в асоціації причини.

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За словами Коробкової, «готівковий» курс долара буде на рівні січня.

«Я взяла б на себе сміливість спрогнозувати, що ми побачимо „готівковий“ курс долара на рівні січня, тобто на рівні орієнтовно 40 гривень за долар», — підсумувала вона.