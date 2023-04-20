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20 квітня 2023, 15:09 Читать на русском

В НАБУ прогнозують подорожчання готівкової валюти. Як зміниться курс

Уже в травні, ймовірно, знову спостерігатимемо подорожчання готівкової іноземної валюти через збільшення попиту на неї. Про це заявила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова в телеграм-каналі.

Уже в травні, ймовірно, знову спостерігатимемо подорожчання готівкової іноземної валюти через збільшення попиту на неї.
Фото: depositphotos

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Укріплення гривні

«Наразі спостерігається тенденція до укріплення гривні. Основна причина — посівна кампанія. Те, що аграрії продають іноземну валюту під свої посівні кампанії незалежно від „вигідності“ чи „невигідності“ курсу, значним чином впливає на укріплення гривні.», — йдеться у повідомленні НАБУ.

Прогноз асоціації

«Уже в травні ми, ймовірно, знову спостерігатимемо подорожчання готівкової іноземної валюти через збільшення попиту на неї. Зокрема, повернення до довоєнної системи оподаткування пального призведе до імпорту пального в Україну за так званими «старими цінами», — пояснили в асоціації причини.

Читайте: Готівкова валюта припинила дешевшати: що буде далі з курсом долара та євро

За словами Коробкової, «готівковий» курс долара буде на рівні січня.

«Я взяла б на себе сміливість спрогнозувати, що ми побачимо „готівковий“ курс долара на рівні січня, тобто на рівні орієнтовно 40 гривень за долар», — підсумувала вона.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+42
Strangers
Strangers
20 квітня 2023, 16:31
#
44 — 45 Дали буде 100))
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0
Я Саня
Я Саня
20 квітня 2023, 16:36
#
Вус видклеився у тебе
+
0
Alex2006
Alex2006
20 квітня 2023, 16:39
#
Добре, що це лише мрії кабанчиків :)
+
0
Alex2006
Alex2006
20 квітня 2023, 16:38
#
Хтось закупився долару по 40+ і мріє про повернення на ці рівні :)
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0
Kaleso
Kaleso
20 квітня 2023, 17:06
#
Шкода що ви далекі і не розумієте реаліїв
+
0
Alex2006
Alex2006
20 квітня 2023, 17:16
#
Здається, мої справджені прогнози доводять протилежне :) Розумію ваше розчарування через це :)
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0
tav
tav
20 квітня 2023, 16:43
#
А НАБУ яким чином до валюти, хто пише ці статті? :(
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0
Alex2006
Alex2006
20 квітня 2023, 16:46
#
Це клікбейт) насправді там Незалежна асоціація банків України
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0
Gts 18
Gts 18
20 квітня 2023, 18:09
#
Додики, помните что я вам говорил когда НБУ СПЕКУЛЯТИВНО обязала держать банкам нал чтобы сосздать искусственный дефицит гривны? Чтобы постричь лохов и прикрыть карточный туризм? Я же вам сказал тогда что лохов постригут на валюту и назад)))). Ахахахаахахх. Мамкины криптотрейдЫРы)))) из маршрутки. Потому что НЕЛЬЗЯ искусственным дефицитом занизить курс, природа берет свое пхахаха))). Пора собирать камни
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