Кабмін спростив виплату пенсій та різних видів допомог українським біженцям за кордоном

Кабінет міністрів спростив механізм виплати пенсій та різних грошових допомог для громадян України, які тимчасово проживають за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Для пенсіонерів, які отримали за кордоном тимчасовий захист, були спрощені механізми отримання пенсійних виплат без виїзду на територію України. У них з’явилася можливість:

отримувати пенсійні виплати за кордоном шляхом міжнародного переказу через Укрпошту, за умови наявності в неї технічної можливості. Особливо це актуально для пенсіонерів, які не мають (не мали) поточних рахунків, відкритих в українських банках;

відновити — без приїзду до України — виплату пенсії, яка була припинена в період воєнного стану, шляхом надіслання відповідної заяви поштою (у порядку, що визначить Пенсійний фонд). Поки що відновлення виплати можливе тільки при особистому відвідуванні установи ПФУ;

подавати заяву про виплату пенсії або грошової допомоги через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) разом з віддаленим відкриттям поточного рахунку, без необхідності особистого відвідування банку.

Крім того, внесені зміни надають можливість:

уповноваженим банкам укладати договори про виплату пенсії з регіональними органами Пенсійного фонду України та органами соціального захисту населення незалежно від наявності філій чи відділень банку у регіоні, де проживає пенсіонер (в т.ч. — з банками, які не мають власної мережі, так званими необанками);

Укрпошті здійснювати виплату грошової допомоги раніше від визначеної графіком дати її виплати (це було можливо лише для пенсії).

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Допомога при народженні дитини

Також уряд дозволив батькам, у яких народилася дитина під час тимчасового перебування за межами України, дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини.

Раніше жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу, оскільки була необхідна їх фізична присутність, щоб особисто звернутися до органу соціального захисту населення.