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20 квітня 2023, 13:01 Читать на русском

Заборона імпорту та транзиту українського зерна. Чому це сталося і що значить для України (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:

  • Імпорт та транзит українського зерна
  • Заборона імпорту української сільгоспродукції та її транзиту через деякі країни Європи
  • Що значить для України заборона імпорту зерна
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 20 по 26 квітня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Vanga 777
Vanga 777
20 квітня 2023, 13:25
#
Це значить, що більшість полів буде засіяна бур’янами!
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
20 квітня 2023, 13:44
#
20.04.2023

Тимчасові заборони на імпорт зерна і продуктів харчування з України в деяких країнах ЄС визвали трохи шок у аграріїв, особливо коли ще і рф блокує судна для огляду в Туреччині. Аграрії які продовжують сіятись, трохи занепокоєні, їх можна зрозуміти. Бо ціна в кінці літа чи осені може бути така, коли навіть не вигідно врожай збирати. Логістика, перевантаження, зберігання і т.і. може бути такою, коли ціна на СХ продукцію буде не конкурентною, особливо коли в ЄС ціни падають.

Це один з факторів, чому аграрії і залежні від них притримують валюту. Плюс населення в різницу в 0,5 грн і чекати 3 міс — не такий вже великий спред. Є ще наступний тиждень, коли Гривня буде в кінці місяця потрібна, а поки валюту деякі притримують.

Тому пішов невеликий ріст від 38,00. Чи на довго? По 38,50 почнуть по трохи зливати вал.депозитчики і вкладати нові угоди, тоді ситуація змінеться, а поки чекаємо.

https://minfin.com.ua/blogs/aleksandrbank/199968/
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