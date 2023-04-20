У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:
Заборона імпорту та транзиту українського зерна. Чому це сталося і що значить для України (відео)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 2
Тимчасові заборони на імпорт зерна і продуктів харчування з України в деяких країнах ЄС визвали трохи шок у аграріїв, особливо коли ще і рф блокує судна для огляду в Туреччині. Аграрії які продовжують сіятись, трохи занепокоєні, їх можна зрозуміти. Бо ціна в кінці літа чи осені може бути така, коли навіть не вигідно врожай збирати. Логістика, перевантаження, зберігання і т.і. може бути такою, коли ціна на СХ продукцію буде не конкурентною, особливо коли в ЄС ціни падають.
Це один з факторів, чому аграрії і залежні від них притримують валюту. Плюс населення в різницу в 0,5 грн і чекати 3 міс — не такий вже великий спред. Є ще наступний тиждень, коли Гривня буде в кінці місяця потрібна, а поки валюту деякі притримують.
Тому пішов невеликий ріст від 38,00. Чи на довго? По 38,50 почнуть по трохи зливати вал.депозитчики і вкладати нові угоди, тоді ситуація змінеться, а поки чекаємо.
https://minfin.com.ua/blogs/aleksandrbank/199968/