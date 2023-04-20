Укрпошта може отримати націоналізований PIN Банк — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

20 квітня 2023, 8:36 Читать на русском

Укрпошта може отримати націоналізований PIN Банк — ЗМІ

Укрпошта планує отримати в управління раніше націоналізований PIN Банк. Про це пише NV з посиланням на співрозмовників на банківському ринку і в державній установі.

Укрпошта планує отримати в управління раніше націоналізований PIN Банк.
Фото: kievvlast.com.ua

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Мрія Укрпошти

Останні п’ять років керівник Укрпошти Ігор Смілянський мріє вивести державного оператора пошти на банківський ринок.

Смілянський впевнений, що 12 млн громадян, здебільшого із сіл, завдяки Укрпошті з банківською ліцензією зможуть отримувати якісні фінансові послуги, які зараз для них недоступні. А державний бюджет протягом чотирьох років зможе зекономити 10 млрд грн.

«У разі створення поштового банку всі пенсіонери, які отримують свої виплати через нас, стануть його клієнтами. Це означає, що держава припинить виплачувати нам 2,5 млрд грн на компенсацію тарифу на доставку пенсій», — запевняє Смілянський.

Укрпошта планує отримати в управління раніше націоналізований PIN Банк.

Цей невеликий банк (згідно з ренкінгом НБУ — 50 місце з 62) раніше належав російському бізнесмену Євгену Гінеру. 27 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України до Гінера та застосувала до нього санкцію у вигляді стягнення в дохід держави його 88,89% акцій PIN Банк.

Читайте: АМКУ дозволив Укрпошті придбати Альпарі Банк

У відповідному рішенні ВАКС вказано, що воно буде надіслане Кабміну в день набрання ним законної сили для визначення суб`єкта, який буде власником цього банку.

Передісторія

У січні минулого року Укрпошта подала в Нацбанк документи на купівлю Альпарі Банка. У червні придбання навіть встиг погодити Антимонопольний комітет України.

Але проти перетворення Укрпошти на банк виступив НБУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 квітня 2023, 8:44
#
НБУ и тут будет против…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Finjozik, ZverevaOlha и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами