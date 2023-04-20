Укрпошта може отримати націоналізований PIN Банк — ЗМІ

Укрпошта планує отримати в управління раніше націоналізований PIN Банк . Про це пише NV з посиланням на співрозмовників на банківському ринку і в державній установі.

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Мрія Укрпошти

Останні п’ять років керівник Укрпошти Ігор Смілянський мріє вивести державного оператора пошти на банківський ринок.

Смілянський впевнений, що 12 млн громадян, здебільшого із сіл, завдяки Укрпошті з банківською ліцензією зможуть отримувати якісні фінансові послуги, які зараз для них недоступні. А державний бюджет протягом чотирьох років зможе зекономити 10 млрд грн.

«У разі створення поштового банку всі пенсіонери, які отримують свої виплати через нас, стануть його клієнтами. Це означає, що держава припинить виплачувати нам 2,5 млрд грн на компенсацію тарифу на доставку пенсій», — запевняє Смілянський.

Укрпошта планує отримати в управління раніше націоналізований PIN Банк.

Цей невеликий банк (згідно з ренкінгом НБУ — 50 місце з 62) раніше належав російському бізнесмену Євгену Гінеру. 27 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України до Гінера та застосувала до нього санкцію у вигляді стягнення в дохід держави його 88,89% акцій PIN Банк.

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У відповідному рішенні ВАКС вказано, що воно буде надіслане Кабміну в день набрання ним законної сили для визначення суб`єкта, який буде власником цього банку.

Передісторія

У січні минулого року Укрпошта подала в Нацбанк документи на купівлю Альпарі Банка. У червні придбання навіть встиг погодити Антимонопольний комітет України.

Але проти перетворення Укрпошти на банк виступив НБУ.